Onze (11) personnes ont trouvé la mort et 287 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 48 heures à travers le territoire national, indique, samedi, un communiqué de la Protection civile. Durant la même période, les plongeurs de la Protection civile ont repêché les corps de quatre personnes mortes noyées en mer dans les wilayas d’Alger, Ain Temouchent, Oran et Annaba, précise la même source, ajoutant que deux (2) enfants sont également décédés par noyade dans des réserves d’eau dans les wilayas de Sétif et Ain Guezzam. Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus (covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué durant la même période, 73 opérations de sensibilisation et 54 opérations de désinfection générale à travers le territoire national afin de rappeler aux citoyens la nécessité du respect du confinement ainsi que l’observation des règles de la distanciation sociale, ajoute le communiqué, relevant que ces opérations ont touché des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles.(APS)

