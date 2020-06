D’El Menéa, O. Yazid

Il était 8H30, hier matin, lorsqu’un véhicule de marque Hyundai, type «Accent», dans lequel avait pris place une famille de cinq personnes, a dérapé sur la Route nationale N1, à 30 km au sud de Hassi-Lefhel, en direction d’El Menéa, effectuant plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser à l’intérieur des terres, loin de l’asphalte. Arrivés rapidement sur les lieux, les éléments du poste avancé de la Protection civile de Hassi Lefhel ont retiré de la carcasse du véhicule le corps inerte d’une femme âgée de 37 ans, qui a rendue l’âme sur place, et 4 blessés, âgés entre 11 mois et 30 ans, dont 2 grièvement atteints. La dépouille de la victime a été déposée à la morgue de la polyclinique de Hassi Lefhel, à 120 km au sud du chef-lieu de wilaya, Ghardaïa, structure où ont été évacués par la Protection civile les 4 blessés qui ont été pris en charge au niveau des urgences médicochirurgicales. Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie de Hassi Lefhel pour déterminer les causes exactes de ce drame, sur ce tronçon maudit, entre Hassi Lefhel et El Menéa, à 270 km au sud de Ghardaïa, tronçon qui continue chaque année à faucher des vies humaines. Trop, c’est trop, les accidents de la route, malgré toutes les campagnes coercitives, maintiennent leur courbe ascendante. C’est, selon des statistiques avérées, pas moins de 4 000 morts et 140 000 blessés qui sont enregistrés chaque année sur nos routes, soit un décès par heure et un blessé toutes les 10 à 15 minutes. Pour rappel, citant des chiffres s’appuyant sur les statistiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le ministère de la Santé rappelle que notre pays occupe la très peu enviable 4e place dans le monde en termes de morts dus aux accidents de la route. Qui arrêtera la longue litanie macabre et quand ? <

