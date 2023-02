Le procureur de la République près le tribunal de Bouira a affirmé que les premières investigations ont révélé “la responsabilité exclusive” du conducteur du bus, décédé suite à l’accident de la circulation survenu à Tikjda et ayant fait 10 morts et 30 blessés, indique un communiqué de la Cour de Bouira.

Les premières investigations ont révélé “la responsabilité exclusive du conducteur du bus, mort suite à cet accident après avoir effectué un dépassement dangereux sur un virage et perdu le contrôle du bus qui a dérapé et fini sa course dans un ravin de plus de 200 m”, lit-on dans le communiqué.

Le procureur de la République a assuré que “la loi garantit l’indemnisation des victimes et ayants droit selon les mécanismes en vigueur”. Pour rappel, l’accident mortel est survenu en date du 24 février à 16h30 sur la RW33 au niveau de la zone touristique de Tikjda, faisant 10 morts, dont le conducteur, et 30 blessés qui étaient à bord d’un bus à destination d’Alger, de retour d’une excursion.