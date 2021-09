Cinq des 7 blessés transférés vers l’hôpital des frères Chenafa à Mecheria ( Naâma) qui étaient parmi les victimes de l’accident de la circulation survenu dimanche à Oued Khebaza sur la RN 6 dans son tronçon reliant les deux communes d’El Bayoudh à Mecheria, se trouvent dans un état stable, a affirmé une source médicale du même établissement hospitalier. «Nous avons reçu sept blessés admis vers 17h00 à l’hôpital, transférés par les éléments de la Protection civile, sachant que tous souffrent de multiples fractures et blessures notamment au niveau de la tête et d’autres parties du corps et dont certaines ont nécessité des interventions chirurgicales en urgence», a déclaré Dr. Belhaska Lahcène, spécialiste en réanimation au service des urgences de l’hôpital précité. «Il a été procédé immédiatement à la mobilisation d’un staff médical composé de chirurgiens, de médecins spécialistes et de paramédicaux de l’hôpital des frères Chenafa et d’autres établissements hospitaliers», a-t-il indiqué avant d’ajouter: «Nous enregistrons actuellement cinq blessé dans un état stable, mais les deux autres blessés sont dans un état critique car gravement atteints». Selon un blessé, un des pneus du semi-remorque aurait éclaté juste avant sa collision avec le bus. «J’étais assis à l’avant du bus (de Saïda vers la commune de Boussemghoune dans la wilaya d’El-Bayadh) à la droite du chauffeur. Sur le tronçon reliant les communes d’El-Bayoudh et de Mecheria, nous avons remarqué qu’un des pneus du semi-remorque arrivant en sens inverse avait éclaté, faisant perdre au chauffeur le contrôle du véhicule qui nous a percutés violemment sur le côté gauche», a-t-il dit. Le wali de Naâma Derradji Bouziane a donné des instructions pour la prise en charge des blessés et leurs familles, y compris à travers un accompagnement psychologique. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes. «Quelle douloureuse épreuve pour l’Algérie que de perdre ses enfants dans de sinistres accidents, tel celui survenu à Oued Khebaza à Naâma», a tweeté le Président Tebboune. L’accident qui a fait 13 morts et 7 blessés est intervenu suite à une collision entre un camion et un bus de transport de voyageurs activant sur la ligne Sidi Bel Abbes-Boussemghoune (wilaya d’El-Bayadh), sur la route nationale (RN) 6, au lieu-dit Oued Khebaza (20 km au nord de la ville de Mecheria). <

Articles similaires