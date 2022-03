Neuf (9) personnes ont été blessées, dimanche après-midi, suite au dérapage et au renversement d’un bus de transport de voyageurs survenu dans la commune d’El Khroub (Constantine), a-t-on appris auprès des services de la Protection civile. Ce bus de transport des voyageurs, assurant la liaison entre la zone d’habitation de Salah Derradji et le centre-ville d’El Khroub, a dérapé et s’est renversé après avoir heurté une moto, a précisé la cellule de l’information et de la communication de ce corps constitué. L’accident, ont ajouté les mêmes services, a provoqué des blessures de divers degrés à neuf personnes des deux sexes, âgées entre 1 an et demi et 73 ans. Les blessés, qui se trouvent actuellement sous surveillance médicale au sein de l’établissement public hospitalier Mohamed Boudiaf de la localité d’El Khroub, ont bénéficié des premiers secours, prodigués sur place par des médecins pompiers, a-t-on noté. Une enquête a été ensuite ouverte par les services de sécurité territorialement compétents afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.



10 blessés à Illizi près d’Ohanet

Dix (10) personnes ont été blessées à degrés différents dans un accident de la circulation survenu dimanche matin, sur la route nationale (RN-3) près d’Ohanet , dans la wilaya d’Illizi, a rapporté la protection civile dans un bilan préliminaire. L’accident s’est produit suite au renversement d’un autocar de transport des voyageurs assurant la ligne Illizi/Batna, plus précisément au point kilométrique (PK-50) entre Ohanet et Tin Fouye Tabankort (TFT ) dans le territoire de la commune d’In Amenas (wilaya d’Illizi), a expliqué à l’APS , le responsable de la prévention, le commandant Aberkan Djemai . Les services de la protection civile, avec l’appui des agents de la Sonatrach, se sont intervenu pour évacuer les blessés vers l’hôpital d’In Amenas, selon la même source. Les interventions de secours sont toujours en cours par les mêmes services, a-t-il ajouté. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité compétents pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.

