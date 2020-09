Trente-six (36) personnes ont trouvé la mort et 1537 autres ont été blessées dans 1201 accidents de la route, survenus du 30 aout au 5 septembre à travers le territoire national, selon un bilan de la Protection civile rendu public mercredi.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Boumerdes où 5 personnes sont décédées et 71 autres ont été blessées suite à 50 accidents de la route.

Concernant le dispositif de la Protection civile de lutte contre les incendies de forêt, il a été enregistré, durant la même période, 229 incendies, dont 94 feux de forêts, 52 incendies de maquis, 57 incendies d’herbes et 20 incendies de récoltes.

S’agissant du dispositif de surveillance des plages, les agents de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 6006 interventions ayant permis de sauver de la noyade 4371 personnes et assuré les premiers secours à 1399 autres, selon la même source, qui annonce le décès de 20 personnes par noyade dont 14 dans des plages interdites à la baignade.

Pour ce qui est des activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué 299 opérations de sensibilisation à travers 48 wilayas portant sur la pandémie rappelant aux citoyens l’obligation du respect du confinement ainsi que les règles de la distanciation physique.

Les unités de la Protection civile ont effectué également 430 opérations de désinfection générale à travers 48 wilayas. Ces opérations ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés ainsi que les quartiers. n

