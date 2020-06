Vingt-sept (27) personnes ont trouvé la mort et 1.205 autres ont été blessées dans 1.024 accidents de la route survenus durant la période du 31 mai au 6 juin, indique mardi un bilan hebdomadaire de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Biskra avec 5 personnes décédées et 25 autres blessées suite à 25 accidents de la route, précise la même source. Concernant les secours à personnes, 14.095 interventions ont été effectuées, permettant la prise en charge de

14.012 blessés et malades, traités par les secours médicalisés de la Protection civile sur les lieux d’accidents et évacués vers les structures sanitaires. En outre, les secours de la Protection civile ont effectué 2.476 interventions pour l’extinction de 1.992 incendies urbains, industriels et autres, note le communiqué, relevant que

5.278 interventions ont été effectuées durant la même période pour l’exécution de 4.748 opérations d’assistance aux personnes en danger et opérations diverses. Par ailleurs, et dans le cadre des activités de lutte contre la propagation du coronavirus, les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 936 opérations de sensibilisation à travers 48 wilayas, rappelant les citoyens au respect de confinement ainsi que les règles de la distanciation sociale. Ces unités ont effectué 1.021 opérations de désinfections générales à travers 48 wilayas, touchant l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles. La DGPC a mobilisé pour les deux opérations 4.915 agents de la Protection civile, tous grades confondus et 662 ambulances et 674 engins d’incendies.

