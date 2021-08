Dix-sept personnes sont mortes et 518 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus ces dernières 72 heures à travers le territoire national, indique dimanche un bilan de la Protection civile.

Par ailleurs, deux personnes noyées en mer ont été repêchées par les éléments de la Protection civile, l’une (âgée de 23 ans) au niveau de la plage «Ighil Hassaine» dans la wilaya de Béjaïa, et l’autre (22 ans) dans la commune d’Aïn Turk (Oran).

Les éléments de la Protection civile sont intervenus, en outre, pour éteindre des incendies situés dans les villes de Constantine, Batna, Oran et que Laghouat.

A Médéa, 3 personnes ont été brûlées au 2e degré lors d’un incendie déclarée dans une maison située à Baba Ali.

