Signe de la catastrophe : la sécurité routière sera examinée aujourd’hui en Conseil des ministres. Au dernier bilan de la Délégation nationale à la Sécurité routière (DNSR), pas moins de «1 992 morts et 18 661 blessés» sont déplorés sur les routes du pays au cours des sept premiers mois de l’année. Vendredi 9 septembre, la wilaya de Djelfa a enregistré un nouvel accident meurtrier ayant coûté la vie à 11 personnes, dont 3 ayant succombé à leurs blessures après avoir été pris en charge par les secours.

Par Nadir Kadi

Un accident d’autant plus dramatique que plusieurs des victimes sont des enfants, il n’a cependant pas été le seul à être enregistré durant le week-end. La Protection civile recensé plusieurs morts dans des circonstances similaires au niveau des wilayas d’Alger et M’Sila.

Drames des routes qui se succèdent à un rythme alarmant malgré toutes les mesures de lutte contre les excès de vitesse, la multiplication des contrôles et les campagnes de sensibilisation. La Protection civile a fait savoir que l’accident de Djelfa, survenu plus précisément dans la région de Dayat Lekhchem, dans la commune de Selmana, sur la Route communale (RC) N25 en direction de la commune d’Oum Laadam, a fait suite au «dérapage d’un véhicule utilitaire» qui transportait vraisemblablement 24 personnes, et sans qu’un autre véhicule ne soit impliqué, selon les premières informations disponibles. Une enquête de la Gendarmerie nationale a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes.

Quant au premier bilan dressé par la Protection civile, cité dès vendredi par l’APS, il précisait que «8 personnes sont mortes sur le coup, parmi elles des enfants et des femmes», alors que «17 autres ont été grièvement blessées». Un bilan qui s’est progressivement alourdi pour arriver, hier, à 11 morts, selon les déclarations de la Direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya : «Les trois nouvelles victimes, à savoir deux enfants, âgés de 9 et 12 ans, et une femme de 38 ans, ont succombé à leur blessures, samedi, en dépit des soins intensifs qui leur ont été prodigués». Quant aux âges des 11 victimes, l’APS, avait fait savoir qu’ils varient entre «3 ans et 80 ans», en citant le directeur de wilaya de la Santé, Redouane Kina.

Cet accident a par ailleurs suscité une vive émotion et un élan de solidarité, notamment au niveau de l’hôpital de la ville de Messâad où ont été prises en charge les victimes. «Pour la prise en charge des blessés, dont beaucoup sont des enfants, il a été décidé de les transférer à l’hôpital El Moudjahid Abdelkader», ajoute la même source, en indiquant qu’une équipe pluridisciplinaire de traumatologues, de chirurgiens et de pédiatres, ainsi qu’une équipe de paramédicaux ont été mobilisées».



Quatre morts à Alger et M’Sila

Par ailleurs, les journées de jeudi et vendredi ont été marquées par au moins deux autres accidents mortels survenus au niveau des wilayas d’Alger et M’Sila. Le premier survenu, jeudi à 14H13, dans la commune de Khraicia, a fait «deux morts et deux blessés», à la suite d’un carambolage entre deux camions et six véhicules. Les services de la Protection civile précisent, selon l’APS, que le drame s’est produit «lorsqu’une semi-remorque, chargée de ronds à béton, est entrée en collision avec un camion commercial et 6 véhicules touristiques au niveau du rond-point de la commune de Khraicia». Quant à l’accident mortel survenu vendredi à 6H33 à Msila sur la Route nationale 46, la Protection civile précise que deux hommes «âgés d’une trentaine d’années» ont perdu la vie après que leur camion ait dévié la route et chuté dans une vallée.

Accidents qui s’ajoutent encore aux statistiques déjà dramatiques de la Sécurité routière, il est à rappeler que la Délégation nationale à la Sécurité routière (DNSR), par la voix de l’un de ses responsables Houcine Bahlouli, avait fait savoir que le facteur humain «direct ou indirect» représentait plus de 90% des accidents. Une situation qui pousse à la nécessité de la refonte «urgente» de la législation.

Et en ce sens, il est à rappeler que le secteur de la Justice, par la voix du ministre Abderrachid Tebb, avait annoncé le 1er septembre dernier l’entrée en vigueur «prochainement» de nouvelles mesures. «Le ministère de la Justice a introduit des amendements dans la loi relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière qui visent à durcir les sanctions. Ils seront suivis par d’autres dispositions réglementaires que le gouvernement va prendre prochainement, en particulier, au niveau du ministère des Transports et des services de sécurité». Au vu de la multiplication des accidents, il est prévu que le Conseil des ministre d’aujourd’hui se penche sur la question de la sécurité routière. n