Sept personnes ont trouvé la mort et plus de 20 personnes blessés, dans le renversement, ce matin, d’un bus desservant la ligne Annaba/Souk Ahras, dans un bilan provisoire. Selon les témoins sur place, 10 personnes ont perdu la vie et d’autres corps sont coincé au dessous du bus ce qui peut alourdir le bilan. Le drame a eu lieu ce matin vers 8 heures, sur la route nationale 16 (RN16) reliant la wilaya de Souk Ahras à Annaba, en direction d’Annaba, dans le lieu dit Route Belahrèche, à l’entrée de la commune d’El-machroha (wilaya de Souk Ahras).