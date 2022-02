Trente et une (31) personnes sont mortes et 1355 autres ont été blessées dans 1190 accidents de la circulation durant la même période du 13 au 19 février, selon un bilan hebdomadaire établi mardi par la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Batna avec cinq (5) morts et 56 blessés dans 47 accidents de la route, ajoute la même source. Concernant la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les services de la Protection civile ont effectué 173 opérations de sensibilisation et 146 autres de désinfection générale à travers à travers 58 wilayas, ayant touché des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, précise le même bilan. En outre, les éléments de la Protection civile ont effectué 965 interventions pour procéder à l’extinction de 627 incendies urbains, industriels et autres, les plus importants ayant été enregistrés dans la wilaya d’Alger, soit 98 interventions pour l’extinction de 61 incendies, précise la même source.

Articles similaires