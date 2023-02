Le bilan de l’accident survenu vendredi en fin d’après-midi sur la route nationale n 33 menant vers Tikjda (Nord-est de Bouira) s’est élevé à 10 morts et 25 blessés, a-t-on appris auprès des services de la protection civile.

Un précédent bilan faisait état de huit morts et de 18 blessés. “Un bus de transport de voyageurs en provenance d’Alger qui roulait vers Tikjda est tombé dans un ravin de 150 mètres de profondeur, faisant 10 morts âgés entre cinq (5) et 75 ans et 25 blessés.

L’opération de sauvetage se poursuit toujours”, a précisé à l’APS le chargé de la communication de la protection civile, le sous-lieutenant Youcef Abdat. “Ce nouveau bilan reste toujours provisoire”, a-t-il ajouté.

Les personnes blessées, dont des enfants, ont reçu des soins sur place avant d’être évacuées à l’hôpital Mohamed Boudiaf de la ville de Bouira, selon l’officier Abdat.

Le wali de Bouira, Abdelkrim Laâmouri, s’est vite rendu à l’hôpital Mohamed Boudiaf pour s’enquérir de l’état de santé des personnes blessées.

“Tous les moyens humains et matériels sont déployés pour renforcer les secours et aider les blessés et nos unités sont toujours sur place”, a assuré l’officier Abdat