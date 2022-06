Le concours d’accès à la formation pour l’obtention du Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (Capa) est fixé pour les journées des 17 et 18 septembre prochain, a annoncé un communiqué de l’Union nationale des ordres des avocats (Unoa), qui précise que la période pour le dépôt des dossiers de candidature est fixée du 2 au 16 juillet prochain.

Organisé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à l’échelle nationale, le communiqué de l’Unoa précise que ce concours sera organisé au niveau des facultés des sciences juridiques des universités de Batna, Ouargla, Blida 2, Tizi-Ouzou, Béjaïa, Alger, Ouargla, M’sila, Constantine, Biskra, Oran, Sidi Bel Abbès, Sétif, Annaba, Tlemcen et Bordj Bou-Arréridj.

Les candidats issus des wilayas du Grand-Sud peuvent déposer leurs dossiers au niveau des universités d’Adrar, Béchar, Tindouf, Ghardaïa, Illizi et Tamanrasset.

La même source précise enfin que les conditions d’accès à ce concours sont fixées selon les dispositions de l’arrêté interministériel, du 12 mars 2015, définissant les modalités d’ouverture du concours d’accès à la formation pour l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, son organisation et son déroulement, ainsi que le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, leur programme et la composition du jury du concours et la moyenne d’admission.

Pour rappel, l’Unoa a décidé la levée du gel, depuis 2015, du concours d’accès au CAPA dans un communiqué rendu public le 9 juin dernier. Cette décision intervient après l’annonce du ministre de la Justice, Abderrachid Tabi, de l’ouverture du concours d’accès au Capa, qui avait précisé que «1 500 élèves seront retenus» suite à ce concours.

Le ministre avait expliqué que le gel du concours, depuis huit ans, est dû au retard de l’ouverture des écoles régionales de formation des avocats instituée par la loi n°13-07 du 29 octobre 2013 portant organisation de la profession d’avocat. Ajoutant que «l’absence du décret qui organise le concours a été un écueil» et que «l’autre écueil concerne la condition qui nous est imposée par l’Union des Ordres des avocats d’ouvrir des écoles de formation».

A ce sujet, le ministre de la Justice avait déclaré qu’une école nationale avait été instituée à Sidi Aïssa avec la capacité de recevoir 300 étudiants dès septembre. Les 1 200 lauréats restants du concours du Capa rejoindront les universités, avait rassuré le ministre de la Justice. En affirmant qu’«un accord est d’ores et déjà passé avec l’Enseignement supérieur, où des compartiments leur seront ouverts».

Il est à noter que le décret exécutif 22-47 du 19 janvier 2022 est venu modifier et compléter le décret exécutif 15-18 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’accès à la formation pour l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat apporte des précisions. L’arrêté ministériel du 8 mars 2022 est venu fixer les modalités d’ouverture du concours pour l’accès à la formation pour l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, son organisation et son déroulement, ainsi que le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, leur programme et la composition du jury du concours.

