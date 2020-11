C’est aujourd’hui mardi que les nouvelles mesures face à la recrudescence de la pandémie de Covid-19 commenceront à être appliquées. Dire que ça va changer le quotidien des Algériens, tout au moins ceux des 29 wilayas concernées, c’est aller vite en besogne. Finalement, deux décisions « phares », sur les douze annoncées par le gouvernement, concernent des « catégories » spécifiques. La première est en relation avec les « soirées ». Le couvre-feu imposé dès 20H (au lieu de 23H auparavant) et ce jusqu’à 5H touchera essentiellement le secteur de la restauration. Les sorties nocturnes, même plus au moins courtes, entre amis ou en famille, ne seront plus (en théorie) possibles. La première conséquence, ce sont les pertes que cela engendrera chez les restaurateurs qui, déjà, ont commencé à « libérer » plusieurs employés. Une main-d’œuvre qui se retrouve, encore une fois, au chômage après l’avoir subi il y a quelques mois déjà.

La seconde mesure « phare » concerne le report de la rentrée universitaire et celle de la formation professionnelle au 15 décembre prochain. Elle touche plusieurs milliers de jeunes qui devront ainsi patienter encore avant de replonger dans leurs études et seront obligés, en même temps, de trouver des solutions de rechange pour pallier le « vide ».

Qu’en sera-t-il d’ici quinze jours, période choisie pour l’application de ces nouvelles mesures ? La question s’impose d’elle-même pour essayer de comprendre ce qui pourrait se passer. Y en-aura-t-il d’autres après ? Le seul critère dont tout semble dépendre reste les statistiques quotidiennes du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus.

La recrudescence constatée des cas contaminés, ces derniers jours, a fait que tout le monde, ou presque, n’a guère été surpris par les dernières décisions d’avant-hier du gouvernement. Certains s’attendaient même à un confinement général qui finalement n’est pas venu. Partie remise !

Toutefois, et pour rester dans l’ère des statistiques, n’est-il pas essentiel de connaître, à la fin de cette nouvelle quinzaine de couvre-feu, ce que ces mesures auront apporté et si vraiment elles influent, ou pas, sur la propagation de la pandémie ?