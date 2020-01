par JACKY NAIDJA et INES ILIANA

L’Académie des lumières vient de s’honorer de la présence d’Isabelle Huppert, qui présidera la 25e cérémonie-anniversaire de remise des prix de la presse internationale qui aura lieu ce lundi 27 janvier. Le ton est déjà donné avec la participation de nombreuses vedettes à l’exemple d’Isabelle Huppert, actrice fétiche du cinéma français, aux nombreux succès dans des films prestigieux qui ont marqué le cinéma international. Récompensée à plusieurs reprises depuis la création des lumières pour « la Cérémonie » en 1996, et en 2001 pour « Merci pour le chocolat » de Claude Chabrol, avec « Gabrielle » de Patrice Chéreau en 2006, et « Elle » de Paul Verhoen en 2017.

A l’honneur de cet événement, en invités d’honneur, Costa Gavras et Roberto Begnini, réalisateurs emblématiques de renom, qui par leur engagement au cinéma ont œuvré et contribué largement à l’épanouissement du cinéma français dans toute sa diversité, lui apportant encore plus d’intelligence et plus d’indépendance à la coproduction cinématographique grâce à tous leurs succès. Seront également présents à leurs côtés, au cours de cette cérémonie, qui s’annonce flamboyante pour célébrer les 25 ans de l’Académie, plusieurs autres lauréats comme Fanny Ardant, Elodie Bouchez, Jeanne Balibar et Catherine Jacob entre autres… La cérémonie sera diffusée en direct sur Canal+ et en clair le 27 janvier de 19 à 21H.

