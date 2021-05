Plus de peur que de mal pour Zlatan Ibrahimovic (AC Milan). « Il a subi une légère entorse au genou, il ne sera pas disponible demain (mercredi contre le Torino) ni dimanche contre Cagliari.

Et puis nous verrons quels sont les développements la semaine prochaine », a indiqué en conférence de presse l’entraîneur Stefano Pioli. L’attaquant, redevenu en mars international suédois près de cinq ans après avoir annoncé sa retraite internationale, était sorti en seconde période dimanche soir contre la Juventus (3-0) à Turin.

Le Suédois de 39 ans s’était fait mal en essayant de contrôler un ballon, dans un duel avec le défenseur néerlandais des Bianconeri Matthijs de Ligt peu après l’heure de jeu. Il était sorti peu après en grimaçant mais était resté sur le bord du terrain, le genou bandé. «Ibra», qui vient de prolonger son contrat jusqu’en juin 2022 avec les Rossoneri, est l’une des stars attendues de l’Euro (11 juin-11 juillet), où la Suède doit débuter le 14 juin contre l’Espagne.

En cas d’évolution positive de sa blessure, il pourrait donc retrouver les terrains pour la 38e et dernière journée de Serie A, le 23 mai contre l’Atalanta Bergame. Un match qui peut être décisif pour la qualification en Ligue des champions si les Rossoneri, actuellement 3es, n’ont pas validé leur billet d’ici là.

