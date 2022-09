Par Mohamed Touileb

Convaincant lors de la préparation avec l’AC Milan, Yacine Adli (22 ans) n’est pas vraiment dans les plans de Stefano Pioli depuis le début officiel de la saison. Pour ne rien arranger, le milieu de terrain ne figure pas parmi les 23 joueurs retenus pour la Ligue des Champions UEFA par le coach. Cela est un peu vexant sachant que Sergiño Gianni Dest, recruté (prêt) lors des derniers instants du mercato en provenance du FC Barcelone et qui n’a pas fait la préparation avec la formation Lombard, y est.

Même s’il a fait deux apparitions (46 minutes au total) sur 4 sorties en Serie A comme remplaçant, Adli a un peu de mal à se faire une place sur l’échiquier permanant de Pioli. En effet, le «squad» européen des Milanais ne compte pas le nom du Franco-algérien.



Bennacer y est

En revanche, Ismaël Bennacer y est en toute logique alors qu’un certain Zlatan Ibrahimovic n’y figure pas. Yacine Adli aurait pu découvrir la compétition européenne pour la première fois de sa carrière. Mais il devra patienter jusqu’à la deuxième partie de la C1 si les Rossoneri, éliminés dès le premier tour lors de l’édition 2021-2022, se hissent au second tour.

Pour pouvoir renverser la situation, il faudra qu’Adli réédite ses performances réalisées lors des matchs de l’intersaison. Pour rappel, l’ancien sociétaire des Girondins de Bordeaux a signé 3 passes décisives et 1 but en 5 tests. Il est l’un des renforts annoncés par Djamel Belmadi pour la sélection. Sa présence pour la date FIFA de septembre serait même actée.

