Par Mohamed Touileb

Samedi face à la Spezia (succès 2-1) à l’occasion de la 13e journée de Serie A, Ismaël Bennacer a naturellement débuté dans le onze. Toutefois, l’Algérien a été sorti dès la pause alors qu’il livrait une autre prestation de haut niveau. Il y avait la crainte que le milieu de terrain soit victime d’un pépin physique. Hypothèse que Stefano Pioli, entraîneur des Rossoneri, a dissipée en avançant des raisons d’ordres techniques pour ce remplacement.

Bennacer est un joueur qui aime les contacts. Et sachant qu’il livre nombreux duel dans l’entre-jeu, il est parfois exposé aux avertissements. Surtout qu’il est assez rugueux dans ses interventions afin de faire régner sa loi dans la zone médiane.

Hier, il a pris un jaune à la 40e minute. Avant cela, il s’est illustré en délivrant une magnifique passe décisive à Théo Hernandez pour l’ouverture du score (21’). La biscotte prise par le Dz a manifestement pesé dans le choix de Pioli pour le laisser sur le banc au retour des vestiaires. «J’ai fait sortir Bennacer pour diverses raisons : l’avertissement a pesé lourd. Surtout quand on voit la physionomie vers la fin de la première période (les contacts étaient de plus en plus fréquents NDLR)», a expliqué le coach.



Les Tifosi n’ont pas cautionné ce changement

Par ailleurs, il a ajouté qu’il avait «l’intention de faire sortir Bennacer quelques minutes plus tard. Tonali est aussi en bonne forme et dans pareilles circonstances il valait mieux faire le changement». Cette décision aurait pu avoir des conséquences fâcheuses puisque les visiteurs sont parvenus à égaliser à l’heure de jeu. Heureusement qu’Olivier Giroud a redonné l’avantage aux Milanais dans l’ultime minute du match d’une anthologique reprise acrobatique.

Néanmoins, même si les Lombards (2e, 29 points) ont pris les trois unités qui leur permettent de rester au contact du leader Naples SSC (35 points), les supporters n’étaient pas totalement satisfaits. Sur les réseaux sociaux, beaucoup n’ont pas cautionné la sortie de Bennacer qui «aurait pu coûter le match comme face au Torino» comme le notent certains. Plus que jamais, le Fennec est un «impact player» aux yeux des Tifosi. n

Articles similaires