Il y a quelques jours, Gian Piero Gasperini avait assuré qu’il se concentrerait sur le quart de finale de Ligue des champions face au PSG une fois le championnat terminé. Maintenant que c’est chose faite, l’entraîneur de l’Atalanta Bergame peut préparer cette échéance qui est d’ores et déjà historique pour tout un club. Et pour toute une ville, aussi. Interrogé hier matin dans l’émission « Radio anch’io sport» sur les ondes de Radio Rai, le « Gasp » a assuré croire en une possible qualification.

« Nous sommes déjà heureux de pouvoir jouer un quart de finale de C1. Pour nous, c’est énorme et inespéré. Je suis sûr que nous avons nos chances », a-t-il expliqué. Dans la foulée, Gasperini est revenu sur la possible différence de condition physique entre les deux équipes, avec le PSG qui a « seulement » disputé deux matches officiels après l’arrêt défintif de la Ligue 1 en raison de la pandémie de Covid-19. « C’est difficile à prévoir, a confié l’entraîneur de la Dea. C’est certain que d’un certain point de vue, il peut te manquer un peu de condition et d’habitude à disputer des matches. Mais ça peut aussi te créer une grande envie de jouer, comme nous à la reprise de la Serie A. Le PSG est une équipe de grand talent et candidate pour remporter la Ligue des champions. Ce match dépendra de plusieurs facteurs : la technique, la condition physique, la condition mentale… Pour nous, la période a été très éprouvante avec beaucoup de matches (…) On a maintenant une période suffisante pour récupérer. Le match entre la Juve et l’OL donnera un aperçu de ce qui était le mieux, jouer ces dernières semaines ou se reposer. »



« Ilicic face au PSG ? Non, c’est compliqué »

Pas dupe, le coach de la Dea est également conscient que la présence (ou l’absence) de Kylian Mbappé pour la rencontre sera un facteur déterminant. « C’est un grand joueur, et son absence peut enlever de la valeur au PSG, estime-t-il. C’est certain que ça jouera beaucoup, clairement.» De son côté, l’entraîneur de l’Atalanta doit lui aussi composer avec quelques blessures, comme son gardien Pierluigi Gollini. « On en saura plus demain. C’est une forte contusion au genou. Mais on peut le récupérer (pour le match) », a rassuré l’ancien technicien du Genoa, également interrogé sur la situation délicate de Josip Ilicic. « Il est dans une situation qui peut arriver quand on s’y attend le moins, a répondu Gasperini. On est tous avec lui. Le récupérer pour la C1 ? Non, objectivement, c’est compliqué. Il ne joue plus depuis longtemps. Ce serait bien de le récupérer pour la saison prochaine. Nous n’avons pas d’autres joueurs avec son profil, son absence est forcément douloureuse pour nous. Mais c’est peut-être plus simple de le remplacer sur un match sec que sur un championnat complet.»

