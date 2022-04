Le ministre des Transports, Abdallah Moundji, a présidé, samedi, la cérémonie d’installation de Abderrezak Bahbou au poste de chef de cabinet du ministère des Transports, indique un communiqué du ministère.

Lors de la cérémonie d’installation qui s’est déroulée en présence de cadres de l’administration centrale, le ministre a félicité le nouveau chef de cabinet, Abderrezak Bahbou, lui souhaitant “plein succès dans l’accomplissement de ses missions au service du secteur et du pays”, ajoute le communiqué.

Le ministre a également saisi l’occasion pour rappeler le programme tracé dans le cadre de la modernisation et de la promotion du secteur des Transports, “un vecteur du développement et un secteur des services par excellence qu’il convient de développer pour le mettre au diapason des exigences et défis de l’heure”. M. Moundji a appelé tous les cadres du secteur à “l’intensification et à la coordination des efforts pour atteindre les objectifs fixés, en leur souhaitant à tous succès et réussite”, conclut le document.