La situation financière du pays s’avère très tendue avec la baisse des prix du pétrole et l’arrêt quasiment de l’activité économique en raison des mesures de confinement décidées par le gouvernement pour lutter contre la pandémie Covid-19. Et le ministre des Finances le reconnaît.

Lors d’un point de presse, organisé à l’issue d’une visite d’inspection, hier, de plusieurs administrations fiscales dans la capitale, il emploiera un euphémisme pour décrire la conjoncture économique actuelle. « La situation actuelle n’est pas confortable, il ne faut se mentir. Nous gérons la situation de façon précise notamment à travers la rationalisation des dépenses qui se poursuit. Un travail au jour le jour est en cours pour gérer la réduction des dépenses de l’Etat. La rationalisation des dépenses et les facilitations en matière de recouvrement fiscal se poursuivent afin de faire face à la crise sanitaire ». Cependant, le premier responsable du secteur cherche à rassurer les citoyens. « C’est une situation à laquelle aucun pays dans le monde ne s’attendait, mais nous avons les moyens d’y faire face », allusion sans doute au recours éventuel aux réserves de change qui atteignent, selon les autorités, 60 milliards de dollars. Le ministre laisse entendre que l’un des principaux chantiers de son département est cette réduction de 30% du budget de fonctionnement décidée par le Président Abdelmadjid Tebboune au titre du plan de riposte au Krach pétrolier. « La gestion de la baisse des recettes, notamment celles liées aux hydrocarbures, induit une poursuite des efforts de rationalisation des dépenses tout en travaillant à hisser le taux de recouvrement fiscal grâce aux facilitations mises en oeuvre par l’Etat et la numérisation ».

Priorités des priorités : la santé du citoyen et la prise en charge des nécessiteux

Le ministre des Finances a indiqué que son département était prêt à prendre d’autres mesures de sauvegarde des entreprises si la situation sanitaire ne s’améliore pas. Après avoir rappelé qu’il a tenu la veille une réunion avec les syndicats et les chefs d’entreprise pour évoquer les mesures prises par le gouvernement en faveur de la prolongation des délais de paiement de l’impôt. Il a affirmé que si les conditions restent telles quelles, le ministère prendrait d’autres mesures dans le cadre des facilitations accordées. Le ministre des Finances a souligné, en outre, que la priorités des priorités du gouvernement actuellement est la santé du citoyen, c’est à dire la lutte contre la pandémie Covid-19 et la prise en charge des familles nécessiteuses qui se trouvent sans ressources et s’avèrent des plus vulnérables face aux effets de cette épidémie. « La santé du citoyen et la prise en charge des familles nécessiteuses est l’une des priorités du gouvernement. Il faut qu’on apporte tout ce qui est possible au niveau financier pour soutenir ces familles. Si nous devons laisser de côté les projets, nous le ferons, mais nous ne laisserons pas le citoyen algérien. » Concernant l’allocation de solidarité de 10 000 dinars accordée aux familles nécessiteuses, le ministre a constaté une surcharge sur les administrations quant à la remise de cette allocation en application d’une disposition décidée par le Président de la République.

En définitive, le ministre des Finances, lors de ses réponses, ne s’est pas projeté sur la situation après le dé-confinement, c’est-à-dire sur la nécessité urgente de prendre des mesures de sauvegarde des entreprises et du pouvoir d’achat des salariés touchés par les effets du Covid. Il ne s’est pas non plus attardé sur les remèdes à la chute des revenus pétroliers de l’Algérie en 2020.