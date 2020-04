L’ancien ministre des Finances, Abderrahmane Benkhalfa, a été nommé en qualité d’Envoyé spécial de l’Union Africaine (UA) par le président de l’institution continentale, Cyril Ramaphosa, président de la République d’Afrique du Sud, et sur proposition de Abdelmajdid Tebboune, la indiqué mardi un communiqué de la Présidence de la République. « Sur proposition du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le président de la République d’Afrique du Sud, M. Cyril Ramaphosa et actuel président de l’Union africaine, a nommé l’ancien ministre des Finances, M. Abderrahmane Benkhalfa, en qualité d’Envoyé spécial de l’UA », précise la même source. « En cette qualité, il sera chargé, parmi un groupe d’Envoyés spéciaux, de mobiliser un appui économique et financier international devant permettre à l’Afrique de relever les défis issus de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19)« , ajoute le communiqué.

