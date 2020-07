Les appels à la mobilisation citoyenne et au respect des mesures préventives, comme rempart le plus sûr contre le coronavirus, se poursuivent de toutes parts, notamment en provenance des autorités sanitaires du pays qui suivent de près l’évolution de l’épidémie.

Celle-ci gagne du terrain et enregistre des cas de contamination en forte hausse ces derniers jours, preuve d’un déconfinement opéré sans que la distanciation physique rigoureusement prescrite ne soit respectée par de nombreux Algériens. Par la majorité même, doit-on le préciser, en constatant les faits sur le terrain avec l’absence du masque de protection dans de nombreux lieux publics à fort afflux, dont notamment les commerces, le rush sur les plages non surveillées ou encore les regroupements familiaux autour des fêtes de mariages et autres.

Les exemples sont nombreux et divers et démontrent à quel point les mesures préventives constituent le dernier souci d’une bonne partie de la population, alors que le dangereux virus continue à se promener à sa guise à travers de nombreuses wilayas du pays, sous bonne escorte d’une inconscience partagée à différents niveaux, faisant la sourde oreille aux rappels à l’ordre et aux cris d’alarme, voire de détresse, d’un personnel soignant de plus en plus seul face au coronavirus.

Une situation qui pousse les autorités sanitaires à renouveler leurs appels à la vigilance, dont en premier lieu le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid. «Les citoyens doivent se mobiliser pour se protéger du coronavirus, en portant la bavette et en respectant les mesures de distanciation physique, car ceci fait baisser, dans une large mesure, les cas de contagion», a rappelé, une nouvelle fois, M. Benbouzid, dans une déclaration à la presse lors d’une visite de travail dans la wilaya de Blida, lundi.

Ceci d’autant que «la lutte contre le virus ne se limite pas au secteur de la Santé seulement, mais s’étend au-delà même du secteur, et devient désormais multisectorielle», a-t-il ajouté pour susciter l’implication des secteurs hors-santé où le virus peut, justement être stoppé par les mesures préventives, pour ne pas conduire vers les hôpitaux où le nombre de cas est déjà difficile à prendre en charge.

Concernent la montée en force des contaminations, ces derniers jours, le ministre dira que cette évolution n’est pas propre à l’Algérie, mais perceptible à travers le monde. «Nous avons enregistré une hausse dans le nombre des cas. Cette situation concerne le monde dans son ensemble et pas seulement l’Algérie», a-t-il relevé à ce propos, avant de noter aussi qu’en dépit des cas de contamination en hausse «les décès sont très limités». Pour expliquer l’évolution contaminations-décès, il dira que «la symptomatologie des 80% des sujets atteints par le Coronavirus est presque identique aux symptômes de la grippe saisonnière», alors que «les 20% restants, les sujets présentent des symptômes aigus, dont seulement 4% entraînent le décès», précisera-t-il, espérant que cette épidémie «cesse de faire des décès».

Le premier responsable du secteur de la santé estime, lui aussi, que le virus va durer et qu’il va falloir «coexister» avec l’épidémie pendant «des semaines ou plusieurs mois» et que, par conséquent, «nous sommes dans l’obligation de vivre avec le virus que nous devons, toutefois, combattre, car, il ne doit pas avoir d’impact sur nous ni sur notre économie, ou devenir même une source d’inquiétude», a-t-il soutenu. Ajoutant que «nous devons, par contre, œuvrer à développer les équipements, nous renforcer et travailler davantage».

Dans le même ordre d’idées, le ministre a également rassuré sur la réaction des pouvoirs publics en cas de découverte d’un vaccin contre ce virus qui, faut-il le souligner, mobilise de plus en plus de laboratoire à travers le monde. «Aucun pays n’est parvenu, jusqu’à l’heure, à la découverte du vaccin et l’Etat ne ménagera aucun effort pour le rendre disponible au profit du citoyen en cas de sa découverte», a-t-il affirmé.

A propos de la stratégie de lutte contre la Covid-19 mise en place à Blida, M. Benbouzid a déclaré que son département avait réalisé des résultats «très satisfaisants à Blida», une ville durement frappée par l’épidémie et ce, «grâce aux efforts des staffs médicaux, des autorités locales et des différentes parties concernées», a-t-il souligné. <