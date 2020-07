Après l’interview accordée à la chaîne d’informations française France 24, le président Abdelmadjid Tebboune enchaine un autre entretien avec le quotidien français L’opinion, un journal lancé en mai 2013 par Nicolas Beytout, ancien président des Échos et ancien directeur des rédactions du Figaro.

Le journal suit une ligne qui s’affirme libérale, «favorable à l’entreprise» et à l’Europe. L’opinion est édité en version papier et en version numérique.

Dans la longue interview, Abdelmadjid Tebboune embrasse les grands sujets de l’heure comme la Libye, le Mali, les détenus du hirak, la dépression économique, la Constitution algérienne en débat, et bien sûr les relations algéro-françaises.

D’emblée le curseur de l’interview est placé sur les relations entre les deux pays, France et Algérie, avec en toile de fond l’appel téléphonique entre les présidents Macron et Tebboune et la poursuite du travail mémoriel commun. On apprend ainsi que l’historien Benjamin Stora, Constantinois de naissance et spécialiste de l’Algérie depuis les années 60 du siècle dernier, de la période d’occupation jusqu’à aujourd’hui, a été désigné pour accomplir «ce travail mémoriel du côté français». Son homologue algérien sera connu dans les 72 h et ils travailleront directement sous la tutelle de l’Elysée et d’El Mouradia. Le résultat des deux historiens devrait déboucher sur un apaisement du «climat des affaires et la bonne entente».



Les restes mortuaires et l’apaisement à Alger

Au passage, le président Tebboune mettra l’accent sur la jeunesse du président français avec lequel il n’y a jamais eu d’a-priori, une jeunesse qui a pu le libérer du carcan de l’histoire tumultueuse entre les deux pays, et où les anciens présidents de l’Hexagone avaient eu un rôle alourdi par une certaine France nostalgique de son passé colonial. La remise des restes mortuaires des combattants algériens des premières heures de la résistance à l’Algérie, constitue aussi un signe d’apaisement du côté français, même si plusieurs événements historiques douloureux doivent aussi être abordés et restitués à l’histoire qui n’ pas encore été écrite.

Jugeant aussi que l’Algérie ne saurait mimer l’histoire d’autres nations, (exemple de la Libye : ndlr), le président Tebboune a néanmoins estimé que «Les Algériens tiennent beaucoup plus à la reconnaissance de l’Etat français de ses actes qu’à une compensation matérielle. La seule compensation envisageable est celle des essais nucléaires. Les séquelles sont encore vives pour certaines populations, notamment atteintes de malformations», des essais qui ont eu lieu au Sud algérien en 1960, dans la région de Reggane qui porte encore les stigmates de l’opération «Gerboise bleue».

Le président algérien pense aussi que la tâche de son homologue français dans la réconciliation mémorielle n’est pas de tout repos, car il «doit lutter contre le parasitage de lobbies minoritaires, mais très dangereux qui essaient de saper son travail, notamment des personnes revanchardes connues pour leur anti-algérianité. Ils pensent toujours que l’Algérie a été bradée et n’a pas été libérée, que le général de Gaulle est un traître. Il existe aussi un conglomérat hétéroclite qui pense que l’Algérie ne doit pas émerger et être tenue sous haute surveillance, en la maintenant dans une certaine faiblesse pour l’empêcher d’influer sur son environnement». Continuant sur l’influence de l’Algérie sur son environnement, Tebboune rappellera le rôle de l’Algérie par le passé et ses interventions diplomatiques et son rôle majeur en Afrique et en Méditerranée, qui vont retrouver leurs marques avec les conflits libyens, syriens, le Sahara occidental et bien d’autres points chauds de la planète, estimant que les Etats-Unis qui étaient «hyper mondialistes» sont devenus «isolationnistes». Une façon très… diplomatique de rejeter la politique internationale du président Trump qui ne trouve de grâce qu’aux yeux de ses électeurs.



Macron et les lobbies anti Algérie

Même jugement très diplomatique au sujet de la Turquie et de la Russie concernant la crise libyenne. «Cela peut déplaire aux pays qui agissent au nom de leurs intérêts économiques. Le jeu de gagne-terrain militaire n’est pas la solution. Nous travaillons sérieusement à la pacification de ce pays avec lequel nous partageons certaines communautés tribales. L’Algérie est prête à accueillir sur son sol des pourparlers sous l’égide des Nations-Unies. Nous avons reçu les représentants des deux pôles belligérants et les chefs des tribus puissantes. Les Libyens veulent la paix. Toutes les solutions mises en œuvre depuis 2011 ont échoué. Il faut travailler à une nouvelle feuille de route menant à des élections apaisées d’ici deux à trois ans, sous la supervision de l’ONU et d’un gouvernement de transition issu d’un consensus national», ira-t-il aussi pour accompagner les efforts de l’Algérie pour mettre un frein à la guerre fratricide entre libyens.

Le président Tebboune reviendra aussi sur les relations tapageuses entre le Maroc et l’Algérie, martelant encore une fois que «nous n’avons aucun problème avec le Maroc» et que le soutien algérien au peuple sahraoui fait partie de la politique algérienne pour les mouvements indépendantistes depuis des décades.

L’intervieweur reviendra sur la crise au Mali et le danger d’un Islam politique qui risque de devenir officiel avec l’émergence de l’imam Dicko qui appelle à renverser le pouvoir actuel et légitime de notre voisin du Sud.



Intervention de l’armée algérienne sous mandat onusien et aval de l’APN

Le président Tebboune réaffirmera son total soutien au peuple malien et la crainte de «la dislocation des Etats africains présentant des faiblesses structurelles de leur appareil économique et de défense et au demeurant pris dans des contradictions tribales. Le président malien m’a dit que «l’Algérie est le prolongement du Mali. Je lui réaffirme régulièrement la réciproque. Depuis 1962, nous n’arrêtons pas d’intervenir pour régler les conflits, notamment avec les communautés locales du nord, au prix même de l’enlèvement et de l’assassinat de certains de nos diplomates, des crimes qui ne resteront pas impunis. La déstabilisation totale du Mali aurait des incidences sur notre pays. Il faut aller plus loin dans la mise en œuvre des accords de paix d’Alger. Mais à leur conclusion, le phénomène terroriste n’était pas aussi répandu», tout en réaffirmant que les unités de l’armée algérienne pourraient effectivement intervenir hors des frontières du pays, mais dans un cadre «d’opérations de maintien de la paix sous l’égide de l’ONU, de l’Union africaine et de la Ligue arabe, notamment au Mali ou dans d’autres pays africains. Cependant, elles ne pourront pas sortir sans obtenir l’aval et le contrôle du Parlement».

Pour sa politique interne, le président Tebboune insistera sur son «ambition d’aboutir à une Constitution consensuelle et pérenne qui encadre les pouvoirs du chef de l’Etat et ne permette plus de tripatouiller les textes afin de s’éterniser au pouvoir ou de servir les desseins des uns et des autres». Puis, tout en insistant sur la révision du code électoral et le rôle futur que la jeunesse algérienne aura à jouer dans toutes les structures des élus de la république, il affirmera qu’il n’est pas dans ses intentions de «s’ éterniser» au pouvoir, et encore moins de créer «son» parti politique.

Fatalement, la question du hirak sera abordée avec les gestes d’apaisement à son encontre par le président Tebboune qui dira quand même que «l’opposition ne doit pas se faire dans l’insulte, l’invective et l’appel au soulèvement. Seul un Etat fort et juste peut asseoir la démocratie, le contraire amène l’anarchie et le chaos. J’ai soumis à l’Assemblée un texte de loi condamnant la haine de l’autre, le racisme, le régionalisme. Il a été voté et s’appliquera, tout comme le Code pénal. C’est la condition pour vivre ensemble dans la concorde et l’intérêt de tous».

La question économique post Bouteflika sera aussi au menu et à laquelle le président algérien opposera les réformes en vue, le volet social, et la réduction des dépenses du train de vie de l’Etat, tout comme la valorisation ou revalorisation des ressources du pays, hors hydrocarbures. Le «made in Algeria» sera aussi de mise, tout comme la ligne de chemin de fer vers le Niger et le Mali qui permettrait aux pays africains enclavés d’être ravitaillés à partir des ports algériens, tout en tendant la main aux quelques 450 entreprises françaises activant en Algérie qui «sont appelées à jouer leur rôle dans la nouvelle Algérie».

En somme, la seconde interview du président Abdelmadjid Tebboune à un média français revêt aussi et surtout des questionnements sur les intentions du leader algérien envers l’ancien colonisateur. Des relations aux relents de «beau fixe», après les «tumultueuses», depuis le voyage de Macron en Algérie, alors qu’il n’était que candidat à l’Elysée. Un voyage ou il avait déclaré que la colonisation française était un crime contre l’humanité. Un prélude à d’autres déclarations qui vont dans le sens de l’apaisement des tensions entre la France et l’Algérie. Pour le bien commun des deux peuples de part et d’autres de la Méditerranée.