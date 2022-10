A moins d’un report de dernière minute, l’ancien secrétaire général de la centrale syndicale UGTA sera présenté aujourd’hui au tribunal de Sidi M’hamed d’Alger pour répondre devant le juge des accusations de corruption et de malversations portées contre lui depuis son arrestation en mai dernier. Abdelmadjid Sidi Saïd qui est placé en détention provisoire devra répondre du délit du «transfert à l’étranger de fonds provenant de l’argent public» et d’autres charges retenues contre lui. L’ancien syndicaliste ne sera pas seul à comparaitre. Il sera accompagné de ses deux fils Hanafi en détention provisoire et Jamil sous contrôle judiciaire, ainsi que d’autres personnes contre lesquelles pèsent également les charges de corruption et de passation de «marchés douteux» notamment avec le groupe Sonatrach et l’opérateur de téléphonie publique Mobilis. Au père et aux deux fils, il est reproché d’avoir acquis des biens mobiliers et immobiliers en Algérie et à l’étranger, en France notamment, en infraction à la loi. Les trois accumuleraient une fortune estimée à plusieurs milliards de dinars. A son placement en détention provisoire, le 12 mai dernier, l’ancien patron de la centrale syndicale UGTA est apparu affaibli. Les avocats de Sidi Saïd avaient demandé qu’il bénéficie de procédures de libération provisoire en raison d’une «grave maladie». S. A.

