Par Nadir Kadi

Les exportations hors hydrocarbures ont enregistré, en 2022, une hausse «inédite», selon les déclarations et les derniers chiffres communiqués par le secteur du commerce.

Le sous-directeur auprès du ministère du Commerce chargé du Suivi et de la Promotion des exportations, Abdellatif El Houari, a en effet précisé, lors d’un passage sur les ondes de la Radio nationale, que le montant des exportations hors hydrocarbure se situait à 6,6 milliards de dollars, soit près de 11% de l’ensemble des exportations : «Avoir un pourcentage à deux chiffres pour les exportations hors hydrocarbures est une première pour le pays», a-t-il relevé.

Bilan qui reflète les échanges enregistrés durant les 11 premiers mois de 2022, explique Abdellatif El Houari, en ajoutant en substance que les chiffres seront encore consolidés. On apprenait hier que le volet «exportations hors hydrocarbures» était en «hausse de 36% par rapport à la même période de 2021. Soit des montants d’exportation de 6,6 milliards de dollars, alors que nous étions à 4,5 milliards en 2021 durant la même période».

Le même responsable souligne par ailleurs que la balance commerciale pour ces 11 premiers mois de 2022 est également en excédent de «18,1 milliards de dollars, alors que l’indicateur était positif à 1,5 milliard de dollars durant la même période de 2021. Cela est très important et positif, d’autant que 11% des exportations sont des produits hors hydrocarbures et 89% d’hydrocarbures (…) avoir un pourcentage à deux chiffres pour les exportations hors hydrocarbures est une première pour le pays».

Quant aux pays partenaires, acheteurs de produits algériens, Abdellatif El Houari explique que l’Algérie a placé ses produits et productions dans pas moins de «147 pays» et, principalement, «européens, dont la France en première position avec plus de 700 millions de dollars, puis l’Italie avec 415 millions de dollars, l’Allemagne avec 264 millions de dollars».

Par ailleurs, il apparaît selon les précisions du même responsable que les «exportations vers les Etats-Unis se chiffrent à 415 millions de dollars» alors que les exportations vers l’Afrique ont été entre autres dirigées vers «la Côte-d’Ivoire avec 70 millions de dollars, le Niger avec 36 millions de dollars puis le Ghana, la Mauritanie et le Sénégal avec environ 30 millions de dollars». Les exportations vers les pays arabes se sont pour leur part concentrées vers la «Tunisie, qui occupe la première place avec 124 millions de dollars, la Jordanie avec 55 millions de dollars puis, la Syrie, l’Irak avec environ 20 millions de dollars».

Concernant la nature des produits algériens, hors hydrocarbures les plus exportés, il s’agit, explique Abdellatif El Houari, «des engrais, exportés pour plus de 1,7 milliard de dollars, soit une hausse de 28% par rapport à la même période de l’année précédente (…) L’Algérie a également réussi à augmenter ses exportations de ciment pour près de 93% par rapport à 2021, représentant plus de 400 millions de dollars, alors que ce chiffre était de 193 millions de dollars».

Par ailleurs, les exportations d’acier se sont chiffrées, en 2022, à «plus de 500 millions de dollars, une hausse importante de plus de 30%. Nous avons également une nouvelle branche d’exportation avec les produits de nettoyage. Ils représentaient durant les 11 mois de 2021 moins d’un million de dollars et aujourd’hui plus de 48 millions de dollars». D’autres filières d’exportations sont apparues, ou ont confirmé leur entrée au cours de l’année 2022, notamment certaines industries de produits d’emballage, dont les cartons exportés pour près de 9 millions de dollars, on encore, selon le même responsable, «les eaux gazeuses et minérales avec près de 17 millions en 2021 et 2022».

Rappelant que le pays a réussi, dès 2021, son objectif d’exporter pour plus de 5 milliards de dollars hors hydrocarbure. Abdellatif El Houari ajoute qu’un nouveau plafond est aujourd’hui visé par le gouvernement. «Le Premier Ministre avait annoncé, lors du Forum pour l’exportation, (…) un objectif de 10 milliards de dollars à fin 2023». Et dans cette logique, A. El Houari annonce que plusieurs salons et expositions des produits algériens seront organisés en 2023 afin d’ouvrir de nouveaux marchés : «Nous dirigerons nos efforts vers les pays du continent africain qui accueilleront au moins 50% des expositions que nous programmons.»

A ce titre, il est souligné que la première exposition destinée à faire connaître les produits algériens est prévue dès la semaine prochaine (du 19 au 24 janvier) à Nouakchott (Mauritanie) : «Nous en sommes aux derniers préparatifs», explique A. El Houari. «Une première délégation est déjà à Nouakchott. Plus de 160 exposants sont programmés notamment des entreprises dans les secteurs de l’alimentaire, la construction ou encore les produits pharmaceutiques», l’objectif serait en ce sens d’arriver à créer des «points de vente permanents» pour les produits algériens en Mauritanie. Une autre participation algérienne à une exposition est également programmée au Soudan à partir du 24 janvier prochain. <

