Par Bouzid Chalabi

Des températures élevées hors saison, celles estivales en nette hausse, des chutes de neige de plus en plus rares et des épisodes pluviométriques en nombre très restreint et, quand c’est le cas, certains provoquent des inondations. Autant d’indices qui démontrent que l’Algérie, comme un peu partout dans le monde, est en prise à un dérèglement climatique dont on dit qu’il pourrait s’accentuer au point de mettre en péril des populations entières.

Autrement dit, selon Abdelkrim Chelghoum, président du Club algérien des risques majeurs, «avec le dérèglement climatique mondial tout peut arriver». Ce dernier, invité hier mardi à se prononcer sur le sujet sur les ondes de la Radio nationale, Chaîne III, a d’emblée prévenu que le changement climatique est depuis quelques années une réalité que nul ne saurait sous-estimer les conséquences sur le plan humain. «Les signes de ce dérèglement foisonnent, c’est pourquoi tout un chacun doit s’y préparer», juge-t-il.

A propos des risques que pourrait encourir le pays face au phénomène du dérèglement climatique, il dira : «Etant donné que nous sommes un pays semi-aride, le bouleversement climatique peut vite nous faire basculer à l’état de quasi aridité, ce qui le rend des plus vulnérables au dérèglement climatique.» Abondant dans ce sens, Chelghoum a expliqué qu’«en plus des incendies et des inondations, d’autres phénomènes redoutables, à l’instar de la désertification, la sécheresse et l’avancée du désert, menacent notre vital environnement régional». Pour ce dernier, ces menaces sont à prendre au sérieux. Il suffit pour s’en convaincre de se référer aux travaux menés jusqu’ici par des instances internationales qualifiées en la matière.

Ces dernières sont, en effet, arrivées à des conclusions irréfutables qui n’augurent rien de bon dans la mesure où le phénomène va aller en s’accentuant. Du coup, elles mettent en garde les pouvoirs publics de se préparer à y faire face. «Non pas de l’empêcher, car cela est impossible, mais tout au moins de freiner ses conséquences sur le plan humain avant tout et en second lieu sur l’impact sur l’environnement», a souligné le responsable. Ce dernier a, par ailleurs, insisté sur le fait que «la végétation couvrant le contour méditerranéen est particulièrement exposée aux incendies, notamment en période de grosse chaleur. Les récurrents départs de grand incendie dans les pays septentrionaux le démontrent.»

L’invité a enfin avertit : «Le dérèglement climatique peut se traduire par des incendies en périodes hivernales et par de très fortes pluies en juillet. Un dérèglement à craindre.» n

