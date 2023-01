Par Nadir Kadi

Le tribunal de Sidi M’hamed, et plus spécialement son pôle spécialisé dans les dossiers économiques et financiers, devrait rendre son verdict ce jeudi 26 janvier dans l’affaire impliquant l’ancien Wali d’Alger Abdelkader Zoukh, le fils de l’ex-patron de la gendarmerie Ghali Belkecir ainsi que plusieurs ex-hommes d’affaires.

Les accusés sont, pour rappel, poursuivis pour une série de charges liées à la corruption et au trafic d’influence, avec notamment, selon des sources de la presse «obtention d’avantages injustifiés», «pression sur des agents et fonctionnaire de l’Etat», «blanchiment d’argent» ou encore «violation de la réglementation sur les changes».

Procès marqué en ce sens, dans la soirée de jeudi, par le réquisitoire du procureur de la République. Ce dernier a demandé l’application de lourdes peines allant jusqu’à 10 ans de prison. L’ex-Wali d’Alger Abdelkader Zoukh encourt une sanction de «6 ans de prison» avec saisie de l’ensemble des biens identifiés durant la procédure, le fils de l’ex-général Ghali Belkecir, prénommé Bahaeddine, un accusé toujours recherché par la justice, risquant quant à lui «10 ans de prison» avec confirmation du mandat d’arrêt international. Quant aux principaux hommes d’affaires poursuivis dans ce dossier, notamment Omar Ben Abdellah et Abdelkader Habri, ils risquent tous deux «10 ans de prison» avec émission d’un mandat d’arrêt pour le second. D’autres peines de 4 et 6 ans de prison sont également demandées contre deux autres hommes d’affaires et investisseurs impliqués dans le dossier.

Et à ce titre, il est à rappeler que le procès à mis en avant des liens, jugés suspects par la justice, entre l’homme d’affaires d’origine libanaise Omar Ben Abdellah et l’ex-patron de la Gendarmerie nationale G. Belkecir, également en fuite.

Les deux suspects, selon les questions des juges, auraient en effet mis en place une entête visant à faire sortir illégalement des sommes d’argent du pays ; des accusations que Omar Ben Abdellah a catégoriquement rejetées. «Oui, je connais Ghali Belkecir depuis longtemps, mais il n’aurait pas eu besoin de moi ou de mes entreprises pour faire sortir des fonds du pays». Le même accusé a par ailleurs tenté d’expliquer les pièces du dossier qui indiquent l’existence de liens d’intérêts entre les deux accusés ou leurs familles, et notamment le fils de Ghali Belkecir, précisant en ce sens qu’il avait bien transféré 29 000 euros à ce dernier pour aider à «payer une note d’hôtel à Paris (…) Il n’avait que du liquide et l’hôtel où il était descendu refusait ce type de payement».

Quant aux accusations retenues contre l’ancien Wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, elles font, pour rappel, référence aux conditions d’attribution d’autorisations d’exploitation d’assiettes foncières, et notamment au profit d’Omar Ben Abdellah. Toutefois, l’ex-responsable politique a catégoriquement refusé les accusations avant de mettre en cause leur pertinence : «Je ne connais pas cette personne (Omar Ben Abdellah) je l’ai vue pour le première fois ici au tribunal (…) Par ailleurs, la direction des biens de l’Etat a confirmé que le terrain en question lui appartenait.»

Des réponses qui n’ont visiblement pas convaincu l’accusation, le réquisitoire maintenant en effet que les suspects avaient agi dans le cadre d’un «réseau criminel» visant, entre autres, au détournement de biens en usant de pressions sur des agents de l’Etat. n

