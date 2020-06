Abdelhakim Ghoualem été installée, jeudi dernier dans ses nouvelles fonctions de directeur général de l’Hôtel Mas des Planteurs (HMP), filiale du groupe Sonelgaz. La cérémonie s’est déroulée en présence du DG du groupe, Chaher Boulakhras. Elle a eu lieu à l’hôtel sis route de Ouled Fayet-Staouali (Alger), en présence des cadres dirigeants de Sonelgaz. Pour rappel, le Mas des Planteurs est situé à une vingtaine de kilomètres d’Alger, dispose d’une salle de conférence de 120 places et de 6 salles de réunions pouvant contenir chacune 40 personnes. L’hôtel dispose également d’une capacité de 138 lits à travers ses 5 chambres, 8bungalows et 3 suites, d’un « Cofee shop »ainsi qu’un restaurant gastronomique, « le Rocaria », qui propose des plats traditionnels et occidentaux.

