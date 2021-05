Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, procédera, dimanche à Alger, à l’ouverture d’une Journée d’études sur « l’éthique dans l’administration et l’entreprise publiques », indique samedi un communiqué des services du Premier ministre. Des membres du gouvernement, des conseillers du président de la République, des responsables d’institutions publiques, des managers d’entreprises publiques et des enseignants, participeront à cette rencontre, organisée à l’Ecole nationale d’administration (ENA), ajoute le communiqué. Selon la même source, cette rencontre « verra l’organisation de conférences-débats autour de plusieurs axes de réflexion liés à la thématique de l’éthique dans l’administration et l’entreprise publiques ». Organisée par le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) et l’ENA, la Journée d’études vise « l’enrichissement de la thématique de l’éthique à travers un échange et un partage de connaissances et d’expériences entre académiciens et professionnels en vue de dégager des recommandations pour l’élaboration d’une charte d’éthique afin d’améliorer les performances administratives en Algérie », souligne-t-on

