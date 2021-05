Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, présidera, mercredi, la célébration du 65e anniversaire de la Journée nationale de l’étudiant (19 mai 1956) à l’Université d’Alger 3 « Ibrahim Sultan Cheibout », indique mardi un communiqué des services du Premier ministre. A cette occasion, le Premier ministre, qui sera accompagné de membres du Gouvernement, visitera l’exposition des projets innovants sur la numérisation et ses applications et procédera aussi à la baptisation de certaines structures scientifique et sportive au sein de l’Université, ajoute la même source.

