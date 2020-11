Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé mardi que la cause palestinienne perd avec la disparition du Dr. Saëb Erekat, un fervent défenseur des droits historiques du peuple palestinien. «La cause palestinienne perd un fervent défenseur des droits historiques du peuple palestinien, Dr. Saëb Erekat, négociateur en chef et secrétaire général du Comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP)», a écrit M. Djerad sur son page officielle Facebook.

«Je tiens à adresser à la famille du défunt et au peuple palestinien mes sincères condoléances et ma profonde compassion, priant le Tout-puissant de lui accorder sa Sainte miséricorde et de leur prêter réconfort et courage. A Dieu nous appartenons et à lui nous retournerons», a-t-il conclut dans son message.

