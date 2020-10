L’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement (AADL) a annoncé le lancement, à partir d’aujourd’hui mercredi, d’une nouvelle opération de remise des clés au profit des souscripteurs (AADL2) affecté à un site à Sidi Abdellah (ouest d’Alger). « L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement, AADL, porte à la connaissance des souscripteurs inscrits au programme AADL2 affectés au site 1000 logements quartier 25 Sidi Abdellah que l’opération de remise des clés des logements sera lancée à partir du 14/10/2020 », a précisé la même source dans un communiqué publié mardi sur son site web.

Les bénéficiaires concernés sont appelés de se présenter au site munis d’un engagement notarié original, deux copies de la décision d’affectation et deux copies de la pièce d’identité, informe la même source.

Le directeur général de l’ADDL, Mohamed Tarek Belaribi, avait rassuré récemment que les opérations de remise de logements de type location-vente se poursuivaient. Après les deux dernières opérations d’envergure du 5 juillet et 20 août derniers, portant respectivement sur la distribution de 10 000 et 23 000 appartements AADL, un nombre plus important de logements de type location-vente sera livré à travers le territoire national à l’occasion du 1er novembre prochain. Il avait, dans ce cadre, donné des instructions fermes aux directeurs régionaux à l’effet d’assurer un suivi de près et d’éviter tout retard dans les travaux d’aménagement extérieur.



LPP : les retardataires invités à retirer les ordres de paiement

L’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) a invité l’ensemble des souscripteurs à la formule Logements promotionnels publics (LPP) ayant déposé leur dossier depuis 2013, à retirer les ordres de paiement et verser les deux premières tranches dans un délais n’excédant pas 30 jours. Dans le cadre de l’assainissement des listes définitives de la formule LPP, l’ENPI invite l’ensemble des souscripteurs ayant déposé leur dossier depuis 2013 et n’ayant pas retiré les ordres de paiement des deux premières tranches ou en retard de les verser, à se rapprocher des services commerciaux de la Direction générale, et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la date de parution du présent avis, lit-on dans un communiqué publié par l’ENPI sur sa page Facebook.

Les souscripteurs retardataires sont priés de bien vouloir se rapprocher, le cas échéant, des directions régionales (DR) ou directions de projets sur le territoire national, à l’instar de la DR Sud à Ouargla réservés aux souscripteurs des wilayas d’Ouargla, Laghouat, Adrar, El Oued et Ghardia, ou encore la Direction de projets à la wilaya de Tlemcen réservés aux souscripteurs habitant Tlemcen, Saida et Béchar, outre la DG pour les souscripteurs de la wilaya d’Alger, précise-t-on de même source. n

