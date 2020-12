L’Agence nationale pour l’amélioration et le développement du logement (AADL) a annoncé, mercredi, l’ouverture de son site électronique pour permettre à plus de 100.000 souscripteurs inscrits à son programme de logement de retirer les ordres de versement de la 2e tranche.

«Les souscripteurs ayant procédé au choix des sites de leurs logements le 28 novembre dernier peuvent retirer les ordres de versement de la 2e tranche ce mercredi à partir de 17h», a indiqué l’AADL dans un communiqué publié sur son compte sur les réseaux sociaux.

Plus de 100.000 souscripteurs répartis à travers 33 wilayas du territoire national sont concernés par cette opération, précise l’agence.

