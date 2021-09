Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a donné des instructions à l’effet d’ouvrir la plateforme électronique de l’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement (AADL) pour permettre à quelque 6.000 souscripteurs de télécharger jeudi leurs ordres de versement, a indiqué un communiqué du ministère. Lors d’une réunion tenue lundi au siège de son département ministériel à laquelle ont pris part des cadres centraux du ministère, le Directeur général chargé de la gestion de l’AADL ainsi que les directeurs régionaux de l’agence, M. Belaribi a appelé le DG de l’AADL à « créer une application électronique permettant aux souscripteurs (inscrits en 2013, dont les recours ont été acceptés, n’ayant pas encore versé la première tranche et n’ayant pu être contactés par l’agence) de s’inscrire sur la base électronique, et préparer l’ouverture de la plateforme pour permettre à quelque 6.000 souscripteurs de télécharger leurs ordres de versement le 16 septembre courant », selon le communiqué. Au terme de la présentation par le DG de l’AADL d’un exposé sur le calendrier des souscripteurs concernés par le versement de la première tranche dont les recours ont été acceptés et ayant été inscrits en 2013, le ministre a souligné l’impératif de revoir tous les dossiers et de s’assurer de leur traitement au niveau national. Concernant les décisions d’affectation, le ministre a ordonné d’accélérer la cadence de réalisation des projets de manière à les livrer le mois prochain. M. Belaribi a également appelé à régulariser les contrats de logement, toutes formules confondues, et de procéder à la vente de tous les locaux de l’AADL à travers le territoire national, et ce suivant les conditions prévues par la loi.

