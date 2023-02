Les bénéficiaires de logement AADL détenteurs de la carte CIB et Edahabia pourront désormais effectuer le paiement en ligne de leurs redevances locatives, a annoncé mardi le Crédit populaire d’Algérie (CPA) sur son site web. «Le CPA et l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL), informent les bénéficiaires de logements -AADL-, détenteurs de la carte CIB et Edahabia, du lancement du paiement en ligne des loyers mensuels à travers le service e-cp@, offrant ainsi la possibilité et le confort de pouvoir régler leurs redevances locatives AADL à distance sans devoir se déplacer», précise la même source. Le service e-cp@ accessible sur le site web de l’AADL 24h/24 et 7/7, confirme l’engagement du CPA à promouvoir auprès de sa clientèle les modes de paiement modernes, ajoute la banque publique. Le e-cp@, est adossé à la carte CPA CIB permet d’effectuer à distance via internet et en toute sécurité, des opérations d’achats de biens et de services auprès des sites web marchands algériens acceptants le paiement en ligne par carte interbancaires CIB, poursuit le CPA. Les cartes bancaires acceptées à l’heure actuelle sont les cartes émises par le CPA, BNA, AGB, Al Salam Bank Algérie et la carte Edahabia d’Algérie Poste. Les sites AADL concernés par le paiement en ligne sont répartis sur plusieurs wilayas à l’instar d’Adrar et Chlef, Tlemcen, Alger, Sidi Belabes, Mostaganem, Oran, Tipaza, Ain Temouchent et Relizane, précise la même source.

