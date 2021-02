L’Agence nationale pour l’amélioration et le développement du logement (AADL) a annoncé le lancement des travaux de réparation des dégâts matériels causés par la chute, vendredi soir, d’une partie du revêtement en béton d’un bâtiment sis au site Zaatria dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah (wilaya d’Alger). Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, la Direction générale de l’Agence a déclaré que la branche gestion immobilière relevant de l’agence au niveau des 1000 logements de type location-vente, située à Zaatria, dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah, est intervenue immédiatement après cet incident, et une société spécialisée a été désignée pour réparer les dégâts. Des techniciens spécialisés ont été également désignés pour revoir l’opération de revêtement de tous les bâtiments du site, ajoute la même source. La chute du revêtement en béton d’un mur au dernier étage d’un immeuble AADL au niveau du site de Zaatria a détruit plusieurs parties d’un véhicule qui était garé près de ce bâtiment. A cet égard, la Direction générale a affirmé qu’une indemnisation avait été versée au propriétaire de la voiture pour le préjudice subi. «L’opération d’indemnisation des dommages causés au bâtiment et au propriétaire du véhicule, sera couverte par la compagnie d’assurance-habitation, conformément à la loi en vigueur».

