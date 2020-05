Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri a instruit, mardi à Alger, les responsables de l’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement (AADL) à l’effet d’ouvrir le site électronique en faveur de 35.000 souscripteurs ayant payé la première tranche pour leur permettre de choisir leurs sites. Dans le cadre de la même instruction, M. Nasri a accordé à l’agence un délai d’un mois pour ouvrir le site électronique aux souscripteurs afin de choisir les sites de leurs logements. Lors d’une réunion d’évaluation par visioconférence avec les cadres centraux et les directeurs régionaux de l’Habitat et de l’AADL, le ministre a fait savoir que son secteur avait clôturé les appels d’offre tout en ouvrant les chantiers pour la réalisation de 35.000 logements à travers le territoire national dont 25.000 à Alger. Il a également fait état de 14.675 logements prêtes à être livrées, lesquels seront distribués dès la levée du confinement y compris 5.300 à Alger (30%) dans le cadre du programme tracé pour la distribution de 18.000 logements durant le premier trimestre de 2020. Selon M. Nasri, ce programme a atteint 81% de l’objectif traçé et il ne reste que 3.500 logements (20%) dont les travaux de raccordement aux différents services seront parachevés dans les jours à venir. Ces résultats sont le fruit des efforts des directeurs de wilayas de l’AADL et des walis ayant accordé plusieurs facilités en termes de procédures. Par ailleurs, le ministre a révélé que la remise des attestations d’affectation avait été suspendue en raison des comportements irresponsables de certains souscripteurs n’ayant pas respecté les gestes barrières et de distanciation sociale en se rendant dans les sièges de l’AADL au niveau des wilayas. L’opération sera relancée au profit des 100.000 souscripteurs restants, si les citoyens s’engagent à respecter les mesures préventives notamment la distanciation sociale, a conclu le ministre.(APS)

