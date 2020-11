L’Agence nationale pour l’amélioration et le développement du logement (AADL) a fait état dimanche de plus de 63.000 souscripteurs ayant fait le choix du site à travers la plateforme numérique depuis le lancement de l’opération hier samedi. «Depuis le lancement de l’opération du choix du site sur le portail numérique WWW.AADL.COM.DZ, l’AADL fait état de 63.182 souscripteurs ayant fait le choix du site au niveau de 33 wilayas», indique l’Agence dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook. En chiffres, un total de 36.192 souscripteurs à Alger ont fait le choix, soit 75%, contre 42% à Bejaia, tandis qu’à Oran 2.225 souscripteurs se ont affiché leur vœu, à Sétif 3.010 et à Skikda 2.680. «L’opération du choix du site est ouverte jusqu’à ce que l’ensemble des souscripteurs aient fait leur choix», précise la même source. Samedi, l’AADL a lancé la dernière opération de choix du site au titre du programme AADL 2 au profit de 101.891 souscripteurs dans 33 wilayas. A noter que la date butoir pour le choix du site a été avancée au 28 novembre, au lieu du 30 préalablement fixé, «le site étant techniquement prêt et les préparatifs parachevés avant les délais, dans l’espoir de permettre aux souscripteurs d’effectuer leur choix aisément en profitant du week-end», a-t-il expliqué. Le quota de logements proposé au choix à Alger seul inclut 44.457 unités. Selon le DG de l’Agence, Tarek Belaribi, la date butoir pour le choix du site a été avancée au 28 novembre étant donné que «le site électronique est techniquement prêt et les préparatifs parachevés avant les délais». M. Belaribi a fait remarquer que «partout dans les sites proposés, les travaux de réalisation ont débuté depuis quelques mois déjà», avait-il précisé. <

