Par Mohamed Touileb

Depuis son départ de l’Olympique Marseille pour rejoindre la réserve du FC Séville en 2016, sa carrière a été plombée. Toutefois, Bilal Boutobba (24 ans) a fait un choix fort en signant à Niort (Ligue 2 BKT) à l’été 2020. Là-bas, il retrouve des sensations depuis le début de cette saison. En 13 apparitions, l’ancien international français «espoirs» a inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives dans un club qui joue… la survie (dernier du classement). Interrogée sur l’Algérie, le footballeur binational n’a pas caché que porter les couleurs Dz serait une fierté pour lui.

A 24 ans, Boutobba peut toujours se relancer. Malgré un déclassement en raison d’un mauvais choix de carrière fait il y a 6 ans de cela. Lancé par Marcelo Bielsa à 16 ans et 3 mois (record de l’Histoire du club phocéen), il fera 3 apparitions avec l’équipe fanion de l’Olympique Marseille, il a suivi «des mauvais conseils» en décidant d’aller tenter sa chance en Espagne avec la réserve du FC Séville. A compter de ce moment, sa progression a pris un sacré coup.

« Un lien familial fort »

En dépit de cela, le milieu-offensif tente de positiver. Dans une interview accordée à BeIN Sports, celui qui a côtoyé Andy Delort entre 2018 et 2020 à Montpellier HSC, révèle que « j’aimerais jouer avec l’Algérie ». Selon ses dires, son attachement au pays remonte à son enfance. Par ailleurs, footballistiquement, c’est « depuis la Coupe du monde 2014 où je les ai vus au Mondial, j’ai accroché avec la sélection. Là, l’élimination face au Cameroun pour le Mondial, j’en ai pleuré, j’étais dégoûté, je n’en revenais pas…»

Boutobba a insisté sur le fait que « ce pays, je le connais. J’y suis allé régulièrement comme enfant à Annaba et à Souk-Ahras. Ça reste des souvenirs forts. Mon lien familial est fort. Si un jour, je peux porter ce maillot, cela sera une grande fierté ». Pour rappel, le natif de Marseille a fait toutes ses classes avec l’équipe de France en étant même sacré champion d’Europe avec les U17 en 2015. De retour au premier plan en Ligue 2 avec Niort, le joueur est intéresserait de nombreuses écuries en Ligue 1 française. n

