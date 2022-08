Par Bouzid Chalabi

Les moyens disponibles de stockage des récoltes de céréales annuelles restent toujours insuffisants par rapport aux quantités à mettre dans les silos. Jusqu’ici, les agriculteurs concernés ont opté pour la solution d’urgence et à entreposer à l’air libre les fenaisons malgré les risques d’avarie et la perte de centaines de quintaux impropres à la trituration.

Le stockage à l’air libre et les pertes qu’il occasionne sont à contresens de l’objectif tracé par les pouvoirs publics visant à améliorer le niveau des récoltes et à abaisser le degré de dépendance vis-à-vis de l’importation des blés primaires, dur et tendre.

Cette situation invite à s’interroger sur les capacités prévisionnelles du secteur à se doter de l’infrastructure de stockage nécessaire et à mettre en service les ouvrages en construction dans les délais nécessaires.

Au titre du programme lancé en 2018 par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, 39 infrastructures ont été programmées. La moitié est déjà réceptionné mais il semble bien que l’ensemble ne suffit pas à répondre aux besoins de stockage. Par ailleurs, de nombreux projets d’ouvrages dédiés accusent d’importants retards, incitant à considérer que la fin de l’entreposage à l’air libre n’est pas pour demain.

Des céréaliers, approchés par Reporters pour connaître leur avis sur le sujet, sont des plus affirmatifs : «Du blé d’excellente qualité peut devenir de moindre qualité sous l’effet d’un entreposage à l’air libre», nous dira l’un d’entre eux. A l’insuffisance des surfaces de stockage, de nombreux producteurs estiment que ce déficit est la conséquence du monopole des CCLS (Coopératives de céréales et de légumes secs) seules habilitées à mettre le grain dans leurs silos. «Ce qu’il faudra changer, c’est de permettre aux investisseurs privés qui le désirent de se lancer dans ce créneau.», ajoutera notre interlocuteur.

En juillet dernier, le secrétaire général de l’Office algérien interprofessionnel des céréales, Nacerddine Messaoudi, avait indiqué que les capacités de stockage de l’Office dépassent les «40 millions de quintaux actuellement». Elles ont «permis à l’Algérie d’avoir un stock conséquent pour faire face aux perturbations des marchés lors des conjonctures exceptionnelles». D’après M. Messaoudi, le parc national des silos de stockage de l’OAIC compte actuellement 48 silos, en plus des hangars qui assurent un stockage temporaire des céréales pour une période qui ne devrait pas dépasser une année. n

