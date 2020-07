A Tindouf, où il s’est rendu hier, le Premier ministre Abdelaziz Djerad a sans doute ouvert un nouveau débat sur l’aménagement du territoire.

Une des difficultés majeures à laquelle fait face l’Exécutif depuis des décennies et des résultats contrastés, une métropolisation des grandes villes qui concentre l’essentiel des forces productives et les richesses et un «reste» du territoire aux moyens de développement modestes et au sein duquel les fameuses «zones d’ombre», qui sont, en fait, des lieux abandonnés de tous et foyers d’inégalité entre les Algériens, contre lesquelles le chef de l’Etat a promis au début de l’année de s’attaquer.

Un des angles de ce débat, pour M. Djerad, est d’insister sur le dossier des «zones d’ombre» comme une priorité de son gouvernement. «Nous devons être conscients que les populations dans les zones d’ombre vivent dans des conditions difficiles, en l’absence des routes, de moyens de transport et autres. Il est de notre devoir (…) de les prendre en charge», a-t-il déclaré.

Il y a nécessité de «contenir ces zones pour les placer parmi les priorités», a ajouté le Premier ministre, en rappelant qu’un dispositif de suivi des chantiers les concernant opère déjà en coordination avec le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. Il a surtout pressé les services du gouvernement engagés dans ce dossier, les walis en particulier, «dans les meilleurs délais». «Nous attendons beaucoup des responsables, notamment des walis, en vue de prendre en charge les zones d’ombre», a-t-il souligné alors qu’il suivait à un exposé sur le sujet à Tindouf et sa région.

Un autre angle, et non des moindres, concerne le financement du développement de ces zones déshéritées, une question que M. Djerad a considérée comme résolue. Dans une déclaration, le Premier ministre a, en effet, affirmé que «tous les moyens sont disponibles pour la prise en charge des zones d’ombre à travers le pays». «Ces zones vont changer pour devenir des zones de lumières», a-t-il encore dit à travers une belle formule, mais sans pour autant indiquer de combien d’argent son gouvernement aura besoin pour financer les programmes de développement. «Tous les moyens» mais pour combien ? La question de l’argent nécessaire à sortir les zones ciblées des situations dans lesquelles elles se trouvent – certaines souffrant d’un isolement et d’un enclavement d’un autre âge – a déjà été posée au ministre de l’Intérieur par les députés de la commission «finances et budget» de l’APN, le 15 juin dernier. En réponse, Kamel Beldjoud a confirmé l’ampleur du chantier. L’Algérie compte quelque 15 000 zones d’ombre pour 8,5 millions d’habitants, a-t-il indiqué. Il avait ajouté qu’entre février et juin, plus de 2 200 projets de développement ont été lancés dont 686 réceptionnés. Mais il n’a pas donné d’indications précises sur le montant de la ressource que le gouvernement va mobiliser via notamment le budget des collectivités locales ou, encore, la fiscalité.

C’est «un lourd dossier qui revêt un intérêt particulier dans le programme du Gouvernement», a-t-il toutefois commenté, en faisant comprendre que les projets d’électrification et d’approvisionnement en gaz des zones qui en sont dépourvues seront pris en charge par des intervenants comme la Sonelgaz – véritable acteur de développement depuis sa création- et d’autres entités publiques ayant la capacité de financer et de réaliser des programmes socio-économiques.

Quid des vecteurs économiques que ces zones doivent-elles proprement créer ? L’interrogation n’est pas fortuite quand l’essentiel du discours sur ces parties «perdues» du territoire national porte essentiellement sur la garantie des commodités (eau courante, éclairage…) dont les autres Algériens bénéficient. A suivre. n