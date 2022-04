Je commence cette chronique polar de la semaine directement par le résumé de l’éditeur, juste pour vous montrer que, premièrement, la littérature noire, ce n’est pas du pipeau ! Deuxièmement, Sandrine Durochat, l’autrice de ce petit chef-d’œuvre, en a sous le pied question polar.

Par Rouchdi BERRAHMA

Le pitch. Une violente attaque de fourgon blindé qui tourne mal. Un convoyeur au tapis et neuf millions envolés… Entre Grenoble et Echirolles, deux clans se sont alliés pour tenter un gros coup. Mais rien ne s’est passé comme prévu. Au milieu de cette faune, qui s’entretue pour l’argent et le pouvoir, Nina, Audrey, Karen et Samia vont tenter d’en réchapper… Et puis, il y a Hirsch, dit «Le Mur», commandant de police, pourri jusqu’à la moelle, Precious, le caïd, Malik, le boss. Tous aussi malsains les uns que les autres. Et Gabriel, le flic en pleine dépression depuis la mort d’un jeune manifestant et qui, en quête de rédemption, semble vouloir remettre les choses à leur juste place.

Wow ! Et bien, excusez-moi chers lecteurs, mais je dois reprendre mon souffle après cette lecture ! Quelle claque ! Un pur chef-d’œuvre dans la lignée des grands. Braquage, morts, viols, drogue, tortures… Sandrine Durochat nous livre un roman noir qui traite du monde de la délinquance, du crime et des guerres entre clans. Elle nous décrit ce monde de dingues, avec des femmes objets, des flics corrompus et, surtout, d’argent sale. Elle mène cela avec un sens de narration époustouflant et une écriture cinématographique hors pair. Le récit m’a pris à la gorge pour me relâcher avec le sentiment d’avoir passé un infernal moment de lecture.

Alors, amis lecteurs, si vous êtes trop sensibles, fuyez ! Ce roman n’est pas pour vous. Mais si vous aimez la littérature super noire et que rien ne vous effraie, foncez !

Sandrine Durochat est avocate depuis près de vingt ans dans le sud de la France. Convaincre des juges par la parole ou des lecteurs par l’écriture sont des exercices délicats dans lesquels elle apprécie s’aventurer. Elle s’inspire de ses rencontres professionnelles diverses et variées ainsi que de ses contemporains pour créer ses fictions et donner vie à ses personnages. Sandrine lit depuis toujours avec une préférence pour la littérature noire, la mythologie et la poésie. Elle écrit depuis deux ans. D’abord auteure de nouvelles noires aux éditions Lamiroy, intitulées «La Mule «, «Uppercuts», «Vocero» puis, d’un recueil intitulé «Sadia». Elle a également publié une nouvelle noire aux Editions Caïman dans un recueil intitulé «Kintsugi». En février 2022, elle publie chez Jigal, «A sang et à mort», son premier polar et travaille déjà sur le second.

N. B. : «A sang et à mort «est paru

en février 2022 chez Jigal. Il est déjà nominé pour plusieurs prix littéraires en France dont le prix Dora-Suarez

du premier roman.