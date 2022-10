A l’antique et récurrente question sur l’utilité de l’autobiographie, Ahmed Mahiou nous donne à travers son dernier livre publié par les Editions Barzakh et l’intérêt qu’il suscite auprès du public une réponse probante parmi toutes celles qui expliquent en quoi l’écrit mémorial est si important.

Par Halim Midouni

Ecrire sur soi, nous renvoie-t-il de la tournée qu’il vient d’effectuer avec succès dans plusieurs régions d’Algérie pour présenter son ouvrage «Au fil du temps et des évènements», c’est rendre un peu ou beaucoup de la vie de ses semblables, c’est-à-dire des autres aussi. C’est, en fin de compte, les solliciter ou les motiver à trouver, en les immergeant dans un passé familier, quelques réponses aux grandes et petites interrogations qu’ils se font d’eux-mêmes, au présent, et des évènements qu’ils ont en tant que génération connu ou subi.



Témoin de son époque

A chacune des étapes de son périple, notre éminent juriste a montré, inconsciemment peut-être, que le mémorialiste ou l’écrivant témoin de son époque, quand son expérience personnelle a une valeur intellectuelle et historique, est celui qui occupe avant l’historien le terrain de notre complexité et des questionnements que nous avons sur nous-mêmes – en tant que collectif social et national – et sur le rapport que nous avons par rapport à la marche du temps, de l’histoire avec un grand «h» et au monde.

Singulièrement, mais pas tant que ça au vu de la carrière d’Ahmed Mahiou et de l’étendue du champ de ses interventions en tant que professeur de droit, magistrat international et politologue, les questionnements que suscitent son parcours et son livre s’établissent par catégories des profils et des préoccupations de ceux et celles qui les expriment à partir des lieux où ils les énoncent.

A l’université de Bejaïa où il s’est rendu à la rencontre des étudiants, il a été question, avec lui, de la situation actuelle de l’enseignement supérieur, d’histoire, de langues, d’identité et d’état de droit. A la librairie Chikh de Tizi-Ouzou, on l’a fait reparler de la Kabylie, des racines du pays, de sa carrière de magistrat ici et ailleurs. Il a eu à discuter en ce temps de réflexion inquiète sur la justice, de la profession d’avocats avec certains des ténors locaux, d’anciens élèves mais aussi des jeunes robes noires.

A Alger, à l’Institut national des études globales (INESG), devant un public convenu, il a échangé avec le professeur Laraba, son modérateur, sur le «nouvel ordre international» et la place que tente de négocier l’Algérie dans la nouvelle organisation de la planète qui apparaît aujourd’hui avec l’émergence de nouveaux acteurs comme la Chine, l’Inde et d’autres.

Toujours à Alger, et avant une dernière intervention au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC), une maison qu’il connaît bien pour y avoir été déjà invité pour des conférences-débat, il s’est prêté, le 22 octobre dernier, à la librairie l’Arbre à dires, aux questions de l’universitaire et politiste Louisa Ait-Hamadouche sur les thèmes d’«Au fil du temps et des évènements».

Leu tête-à-tête qui a duré plus d’une heure a permis à M. Mahiou de répondre aux sujets qui lui ont été proposés d’aborder à partir du texte de son livre sur «la vie, la mort, l’attachement aux racines, le Covid, le rapport de l’Algérie aux langues étrangères, l’état des libertés et de la démocratisation dans le pays, la décennie noire, les migrants, le hirak, le droit international et la guerre en Ukraine…».

Des «axes» qui ont pu justement permettre à l’auditoire de confirmer combien l’écriture mémoriale, à sa production comme à sa réception, obéit à l’influence de l’actualité et à ses codes socio-culturels, voire politiques ; des thèmes par lesquels on a pu assister pratiquement au condensé ou presque de toutes les différentes interventions que M. Mahiou a fait lors de sa tournée de promotion de son livre, et à mieux cerner son opinion sur les problèmes sur lesquels il a écrit comme celui de la relation conflictuelle entre l’Algérie et le Maroc.

«Il faut que l’Algérie et le Maroc renoncent à l’idée d’être leader du Maghreb. Car il n’y a pas de leader au Maghreb, il n’y a que des pays qui doivent se considérer égaux même s’ils sont inégaux dans la réalité», a-t-il dit. «Il y a besoin de la solidarité entre les pays de la sous-région» et cette «rivalité» entre Alger et Rabat est «source de guerre», s’est-il inquiété.

En politique interne, et sur le Hirak précisément, il a déclaré considérer ce mouvement comme l’incarnation «du peuple réel sorti dans la rue avec ses contradictions», d’une «sympathique et pacifique anarchie» par sa mobilisation et son fonctionnement mais comme étant aussi «symptomatique d’une demande profonde de changement» d’un système de gouvernance qui refuse cette «alternative», qui a «tout fait pour l’étouffer» alors qu’il aurait pu l’«accompagner». La conséquence, a-t-il poursuivi, est le raidissement du pouvoir à l’égard de la question des libertés de s’exprimer et de penser. «Comment penser quand on ne peut pas dire ce qu’on pense», s’est-il encore interrogé à propos de l’état actuel de la presse algérienne et du recul, voire de la disparition du débat contradictoire dans l’espace public et même à l’Université où la confrontation des idées n’est plus ce qu’elle était du temps lointain où il enseignait le droit à la faculté d’Alger.



Disparition du débat contradictoire

Sur la Loi fondamentale, disposer que «l’islam est religion de l’Etat est un non-sens constitutionnel» parce que l’Etat est une «abstraction» et parce que ladite disposition présente le danger de mettre hors-jeu les minorités et de sanctionner, voire de réprimer la liberté de conscience et de croyance. «L’état protège les pratiques de toutes les religions y compris l’islam, religion de la majorité», aurait été préférable dans une Constitution où il remarque qu’elle «atténue la démocratie».

L’interruption du processus électoral, d’il y a trente ans et le barrage fait à l’assaut du pouvoir par le FIS, était «juridiquement condamnable», mais politiquement discutable et admissible dès lors que la domination du pays par les islamistes allait conduire le pays «à la ruine». Il est des violences ou des contre-violences nécessaires, a-t-il laissé entendre sans avoir eu le temps nécessaire pour creuser cette question. Concernant la politique des langues, l’arabisation, pour M. Mahiou, est une «évidence» en raison du génie de la langue arabe et de son histoire en Algérie, mais une évidence pervertie par «l’idéologie et la démagogie» et le dessein en haut lieu, c’est nous qui le comprenons ainsi, de fermer les yeux sur l’incontournable question de la diversité des langues dans notre pays.

Tamazight est une langue qui ne dispose pas encore des outils nécessaires à sa généralisation et à son utilisation et à sa pratique en tant que langue des sciences, a-t-il considéré – ce qui pourrait lui être fatal et la réduire au rang de «dialecte», le mot est de lui. «Mais ne la tuons pas dès maintenant», a-t-il clamé, disant que le berbère est une «une langue millénaire» qui doit être préservée et cultivée. Parce qu’elle est la nôtre et qu’elle est témoin de notre identité profonde et de notre vieille et grande histoire.

De plus, «on ne peut être véritablement plurilingue que si l’on est déjà assuré d’une langue que l’on maitrise. Pour moi, c’est incontestable, c’est un point essentiel», a-t-il répondu à la question sur l’introduction de l’anglais dans l’enseignement au cycle primaire. Comme l’arabisation à hue et à dia hier, il a déclaré se méfier aujourd’hui des programmations hâtives, sans préparation et aux relents politiciens.



Migration, un casse-tête

Sur la migration, Ahmed Mahiou estime que ce grand mouvement humain qui n’est pas propre à l’Algérie et qui n’est pas près de s’arrêter est à interroger à l’aune des défaillances des gouvernants à ne pas être capables de proposer à leurs jeunes du «travail» et une «raison de vivre» dans leurs pays. «La question est dramatique. Elle est un casse-tête pour les relations internationales» et est synonyme, au Nord comme au Sud, d’un échec du sommet jusqu’au bas à faire face à un phénomène typique des grands bouleversements mondiaux.

Pour lui, le Covid est «une épidémie du vieux monde» qui ressurgit à nouveau à cause du sort réservé au milieu vivant et à l’environnement. C’est un fléau qui nous alerte sur ce que va être le monde du futur où «d’autres épidémies nous attendent» parce que «tout ne se fait pas dans la transparence» en Chine comme aux Etats-Unis, les deux puissances qu’il a cité ; parce que l’homme «continue à polluer» impunément malgré les sommets et les messes internationales sur le climat et parce que «L’homme est devenu un prédateur qui prépare la mort de l’humanité», s’est-il alarmé .

Pour finir sans restituer la totalité du propos du professeur, son commentaire sur le droit et la morale et cette phrase : «Je démissionnerai d’une cour si je ne peux juger librement.»

(A lire prochainement dans nos colonnes l’entretien qu’il a accordé à Reporters)

Ahmed Mahiou, «Au fil du temps et des évènements», Editions Barzakh,

prix 900 DA