C’est certainement un précédent. Jamais la Coupe d’Algérie n’a enregistré autant de clubs de première division éliminés d’une manière aussi prématurée. La JS Kabylie, battue mardi chez le SKAF Khemis Miliana (2-0), était le 11e club de l’élite à prendre la porte dans la surprenante épreuve populaire. Aujourd’hui, ils ne sont plus que 5 prétendants du premier palier à pouvoir aller au bout.

Par Mohamed Touileb

L’Auguste Dame ne se base pas sur les noms plus que le désir affiché pour la séduire et l’étreindre au terme de combats ferraillés où les plus petits rêvent grand. C’est pour cela que même les plus rodés et les plus distingués dans le concours n’ont pas la garantie de se retrouver proche d’elle l’année d’après.



Le dernier vainqueur est passé ricrac

C’est ce qui est arrivé à trois des quatre teams qui détiennent le record de couronnements. Décorés à huit reprises, le MC Alger, l’USM Alger et l’ES Sétif se sont arrêtés à leur second test dans cette campagne en se faisant sortir, dans ce sens, par le NC Magra, l’IRB Meghnia et la JS Saoura. Il ne reste que le CR Belouizdad, leader de Ligue 1 Mobilis et triple-champion en titre, qui est en vie parmi ce quatuor historique.

Et là encore, il faut relever que le « Chabab », dernier vainqueur en date (2019), a échappé de près à l’élimination en réception du MC El-Eulma (D2) qui a failli le surprendre à domicile (succès 3-2 a.p).

En effet, les Eulmis, pourtant menés 2 buts à 0, ont contraint les Belouizdadis à jouer les prolongations pour valider leur billet. C’est pour dire qu’ils n’étaient pas loin de leur infliger la première défaite sur le plan national puisque l’unique revers des « gars de Laâquiba » cette saison reste celui concédé face à l’ES Tunis samedi en Ligue des Champions CAF.



La sensation Olympique Akbou

En tout cas, l’hécatombe des pensionnaires de la « D1 Pro » est à relever et ne peut pas échapper à l’analyse au moment de faire le bilan non-exhaustif des 1/16 de finale sachant qu’il reste 3 rencontres à disputer avant de connaître le tableau définitif des 1/8. Les cinq survivants sont le Paradou AC, l’USM Khenchela, l’ASO Chlef, la JS Saoura et -bien évidemment- le CR Belouizdad. Avant ce tour, l’US Biskra avait déjà vu son aventure tourner court. Moins de « grandes équipes » présentes signifie la présence parallèle de certains « bizuts ». On peut noter la présence de la JS El Bier, ES Berrouaghia, l’Olympique Akbou pour ne citer que ceux-là. D’ailleurs, ceux derniers compte deux victimes du premier niveau footballistique Dz, à savoir le MC Oran et le MC El Bayadh, à son tableau. Clairement, il n’y a plus de favoris dans cette compétition qui a ses spécificités et sa magie. On peut aussi penser que ces résultats reflètent un certain rapprochement des niveaux avec un professionnalisme qui se résume juste à des salaires XXL plus qu’un autre aspect de supériorité footballistique.