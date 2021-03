L’alimentation en eau potable sera suspendue dans sept communes de la capitale, à partir de dimanche soir et se rétablira progressivement lundi matin, a indiqué la société des Eaux et de l’assainissement d’Alger (Seaal) samedi dans un communiqué. Cette suspension concernera les communes de Bouzareah (en totalité), de Ben Aknoun (en partie), d’El Biar (en petite partie), de Beni Messous (en totalité), de Bologhine (en partie), de Rais Hamidou (localité sidi Lekbir, Beau séjour et puits des zouaves), et de Oued koriche (en partie), précise la même source. Ces coupures interviendront suite aux travaux de réparation d’une fuite sur une canalisation principale de transfert d’eau, qui dureront 12 heures, du dimanche 7 mars à 20h00 au lundi 08 mars à 08h00 du matin, et ce, au niveau du Système de production Garidi. « L’alimentation en eau potable se rétablira progressivement, dès l’achèvement des travaux », est-il souligné dans le communiqué. La Seaal recommande à ses clients de vérifier, avant la remise en service, la fermeture des robinets d’eau, afin d’éviter une inondation éventuelle au moment du rétablissement de la distribution d’eau, les conseillant, par ailleurs, de laisser couler, à faible débit, un des robinets d’eau froide, après la remise en eau, et cela pendant quelques minutes afin de chasser l’air qui pourrait se trouver dans les branchements. Pour toute information, la Seaal met à la disposition de ses clients le numéro de son centre d’accueil téléphonique opérationnel, le 1594, accessible 7j/7 et 24h/24.

Articles similaires