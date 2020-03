« Diminution des cas et désaturation des centres de santé » sont les deux conditions sine qua non pour que la communauté scientifique accepte de valider les travaux et recherches du Pr Didier Raoult. Ce dernier avait étonné, puis choqué, pratiquement tous les chercheurs de la planète, en général, et surtout ses compatriotes français.

Il faut dire que dès l’annonce de la découverte du « traitement miracle » par le professeur Raoult, une ébullition sans pareille s’était emparée des chercheurs du monde entier ou presque. Car la Chine avait déclaré avoir mis la main sur un traitement « miracle » à base de chloroquine, associé à un antibiotique, le 19 février dernier.

Pour être plus simple, la chloroquine se charge de réduire considérablement la charge virale qui encombre les poumons des malades, alors qu’un antibiotique spécifique au pneumocoque guérira de la pneumonie liée à des difficultés respiratoires intenses qui accompagnent la maladie et pourrait donner un résultat létal sans le traitement. Raoult avait déclaré que deux groupes ont pris soit du Plaquenil, le nom commercial de la chloroquine du laboratoire français Sanofi, seul (à 200 mg, 3 fois par jour pendant 10 jours), soit de l’hydro-chloroquine associée à de l’Azithromycine. Le Alléluia du professeur Raoult n’a pas été du goût de tous ses confrères sauf de… Donald Trump, qui, s’est connu, est un « médecin » talentueux. D’ailleurs son euphorie pour le médicament du professeur français a été battue en brèche quelques minutes par le directeur de la santé des States, le Dr Fauci, qui voulait « un peu plus de temps » pour jubiler. Didier Raoult, tout en subissant les foudres de la congrégation scientifique, réussira quand même à faire bouger les lignes car l’institut de recherche européen et celui américain, quelques jours auparavant, se sont mis devant leurs microscopes pour scruter plus attentivement le Covid-19, et à multiplier les essais in vitro et même in vivo ! D’ailleurs, et par mesure de doute permissif, des patients atteints par le virus à couronne commencent à se mettre sous traitement made in Canebière, aussi bien aux Etats-Unis, qu’en France et … en Algérie, alors que le Maroc rafle toutes les molécules qui sentent bon la chloroquine.

Cette dernière est une vieille connaissance du monde médical, car elle a été raffinée dans la fin des années 30 du siècle dernier et mise sur le marché, essentiellement en France en 1949, pour combattre le paludisme qui faisait des ravages parmi ses contingents coloniaux dans les contrées conquises, envahies de moustiques. Sa molécule émane de la quinine, un alcaloïde naturel extrait de l’écorce du Cinchona, (Chih chez nous : ndlr), un arbuste connu d’abord en Amérique du Sud pour lutter contre la fièvre.



Les découlés de synthèse, l’hydro-chloroquine naîtront dans les pipettes dans les années 60 pour étendre son efficacité contre les parasites qui avaient déjà muté pour devenir, de fait, plus résistants.



L’ombre d’un doute

L’hydro-chloroquine sera ensuite prescrite pour la polyarthrite rhumatoïde, et dans certaines maladies auto-immunes comme le lupus. Le reproche principal au professeur Didier Raoult, qui, « s’il faisait partie de l’institut Pasteur, et n’était pas marseillais, avec un accent à couper au couteau, aurait été accueilli par ses confrères les bras bien ouverts », est d’avoir « testé la molécule sur un trop petit nombre de patients, 24 pour être précis ». « Il n’a pas suivi le protocole scientifique qui accompagne les essais cliniques pour écarter les risques d’interprétation subjectifs des résultats », argumenteront d’autres scientifiques. Les effets secondaires, graves, du médicament, sont aussi posés, car le bénéfice/risque n’a pas encore été mesuré. Il est examiné comme à « marge thérapeutique étroite », ce qui notifie que la dose qui soigne est proche de la dose mortelle qui peut aboutir à des troubles cardio-vasculaires de manière brusque. Les plus sceptiques mettront en exergue la déception de l’efficacité de cette molécule qui, après avoir donné de bons résultats dans le tube à essai, in vitro, ou sur l’archétype animal, contre le virus grippal (en 2007 et 2011), la grippe aviaire H5N1 (2013), l’hépatite C (2016) et Zika (2017), ne donnera pas grand-chose quand les tests in vivo seront lancés.

Iconoclaste, fanfaron, le melon, et d’autres attributs peu ragoûtants ont été attribués au professeur Raoult qui, et de l’avis de tous quand même, est loin d’être un charlatan. Auteur de plus de 2 000 publications dans les revues médicales les plus prestigieuses, à la tête d’une équipe de recherche parmi le gotha mondial, détenteur de 50 brevets, un C-V long comme un bras, le Marseillais a déjà gagné la bataille de la communication. Des centaines de Marseillais font une queue interminable devant les hôpitaux de la troisième ville française pour se faire dépister et espérer faire partie des échantillons des malades ayant tenté la chloroquine, en plus de beaucoup de pays qui se sont mis à l’heure Raoult.

A 68 ans, une dégaine à la Buffalo Bill, le très peu conventionnel médecin « risque » tout simplement de décrocher le prochain Nobel de médecine pour ses recherches et sa découverte de l’anti Covid-19. Ce à quoi ses confrères, à l’unisson, et malgré les doutes qui les tenaillent espèrent que celui qui dit qu’il est « le meilleur » ait tout simplement raison. Car cela sauvera des millions de vies.<