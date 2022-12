Le FFS organisera demain vendredi, un recueillement et un dépôt de gerbe de fleurs à Ath Ahmed, Aïn El Hammam, à l’occasion du septième anniversaire de la disparition de son fondateur, son président et un des chefs historiques du mouvement national algérien, Hocine Aït Ahmed, a indiqué le parti dans un communiqué.

Le FFS a invité, à cette occasion, «ses militants, ses sympathisants et les admirateurs des idées de Hocine Aït Ahmed à venir assister à cette commémoration pour perpétuer sa mémoire et ses idéaux ainsi que pour rappeler sa contribution majeure dans le combat pour la libération du pays et pour la démocratie en Algérie».

Décédé le 23 décembre 2015, Aït Ahmed a été inhumé le 1er janvier 2016 dans des funérailles inédites, des centaines de milliers de personnes l’ont accompagné à sa dernière demeure sur la terre natale.

Le chef historique a eu des funérailles grandioses à la hauteur de son parcours politique pendant, avant et après l’indépendance de l’Algérie en juillet 1962.N. B.

Articles similaires