Le groupe Sonatrach a annoncé, dans un communiqué lundi, le lancement d’un concours ouvert à tous les citoyens, pour la conception d’un logo professionnel à l’occasion de la célébration du 60e anniversaire de sa création. «Dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de la création de Sonatrach, le 31 décembre 2023, le Groupe Sonatrach organise un concours ouvert à tous les citoyens pour la conception d’un logo officiel dédié à cet évènement», indique le communiqué.

Cet évènement sera célébré à travers «une identité visuelle propre à l’évènement, avec une grande créativité artistique à la hauteur des aspirations de Sonatrach et pouvant être adoptée comme logo officiel de l’évènement», selon la même source.

Le Groupe a également fait savoir que trois prix d’une valeur de 1.000.000 DA (1er prix), de 500.000 DA (2e prix) et de 300.000 DA (3e prix) sont prévus.

Concernant les conditions du concours, celles-ci sont publiées sur le site officiel de Sonatrach, via le lien https://www.sonatrach.com, précise le communiqué. Le dernier délai pour l’envoi des modèles de logo via le lien précité, est fixé au 5 décembre 2022». n

Articles similaires