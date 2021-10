PAR INES DALI

Les pharmaciens d’officine ont renouvelé leur confiance à Messaoud Belambri. Ce dernier a été reconduit en tant que président national du Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine (Snapo) à l’issue du 8e Congrès de cette formation syndicale tenu les 12 et 13 octobre 2021 à Annaba.

Lors de ce congrès, il a été procédé à la révision des statuts du Snapo, à l’élaboration de son programme d’action, au renouvellement de ses instances nationales, outre l’élection de son président national, conformément à la loi 90-14 du 2 juin 1990 modifiée et complétée, notamment ses articles 14 et 17, a indiqué le bureau national, dans un communiqué rendu public jeudi dernier.

La nouvelle composante du bureau national (12 membres) de cet organisme compte, également, 7 vice-présidents, représentés par Abdelhak Zefisef, Mourad Chabounia, Mourad Berrama, Khelifa Slama, Karim Merghemi, Mouloud Smaïli et Mehdi Bouchène. Le secrétariat général du Snapo a été confié à Khaled Zeghdar, secondé par Mehdi Smadhi, en tant que secrétaire général-adjoint, tandis que la trésorerie générale est revenue à Merwan Benhadjamar, secondé par Mohamed Mehdi Bouzina en qualité de trésorier général-adjoint, est-il précisé dans le même communiqué, et le conseil national compte 40 membres. Si le bureau national du Snapo n’a pas dévoilé son plan d’action, il est utile de revenir sur l’une de ses dernières réalisations. Il a réussi à obtenir la satisfaction d’une revendication liée à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). Il s’était d’abord demandé pourquoi les membres de cette corporation ne pouvaient-ils pas procéder à la vaccination de la population contre la Covid-19, comme cela se fait dans d’autres pays du monde, surtout qu’une vaste opération a été lancée et que les efforts de tous étaient sollicités pour la réussir. Par la suite, après moult discussions engagées avec la tutelle, avec arguments à l’appui, le Snapo a fini par obtenir gain de cause et le corps des pharmaciens d’officine a fini par être actif dans le programme de la campagne nationale de vaccination, venant, ainsi, en appui, aux autres corps et structures impliquées préalablement dans la vaste opération d’anti-Covid-19. Un guide pour le protocole vaccinal dans les pharmacies a été élaboré de même qu’une formation a été assurée durant la dernière semaine du mois d’août à l’attention des pharmaciens intéressés par la vaccination de la population. Depuis septembre dernier, elles sont plus d’un millier de pharmacies à travers le territoire national à avoir intégré l’opération de vaccination. <

